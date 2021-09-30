金門男子網購遭詐 買電腦顯示卡竟收到一堆雜物

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

網購免出門，相當方便，但也要小心別受騙上當！一名蔡姓男子於日前在臉書Facebook看到另一名蔡男在販售電腦顯示卡，於是一口氣買了3張，沒想到後來收到的都是梳子、枕頭等雜物，且賣家銷聲匿跡，他才驚覺被騙，趕緊到金湖分局金湖派出所報案。

警方表示，蔡姓男子以新臺幣8萬4,000元價格，向網路上一名蔡男購買3張電腦顯示卡，當購買物品於本月25、26日陸續到貨後，打開包裹後發現裡面是梳子、枕頭、廢棄硬碟等雜物，且賣家迅速神隱，無法聯繫，才驚覺被騙上當。

警方提醒地區民眾，網路世界虛虛實實真假難辨，無法確認對方真實身分前，民眾一定要提高警覺，以免遭詐騙

金湖分局分局長林炎巨也表示，經統計今年1至8月金門縣警察局受理「假網購詐騙」計有29件，提醒網購族應儘量使用公開的網路交易平臺購物，避免私下交易，最好是能以「貨到付款」、「當面面交」的交易方式。民眾遇有任何疑似詐騙狀況，請先撥打165或110查證，確保自身財產安全。

一名蔡姓男子於臉書FACEBOOK看到有人在販售電腦顯示卡，於是一口氣買了3張，沒想到後來收到的都是梳子、枕頭等雜物，他才驚覺受騙。圖／警方提供
一名蔡姓男子於臉書FACEBOOK看到有人在販售電腦顯示卡，於是一口氣買了3張，沒想到後來收到的都是梳子、枕頭等雜物，他才驚覺受騙。圖／警方提供
金湖分局近日受理一件民眾因網路購物遭詐騙案件，提醒民眾網路購物千萬要當心。記者蔡家蓁／攝影
金湖分局近日受理一件民眾因網路購物遭詐騙案件，提醒民眾網路購物千萬要當心。記者蔡家蓁／攝影

詐騙 網購 警察

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