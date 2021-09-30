90歲老翁迷路跨越溝圳竟掉落 巡守隊員目擊及時救人

台南市麻豆區90多歲林姓老翁騎乘腳踏車，昨天中午在麻豆埤頭里廟後跌落寬1公尺深1.5公尺水圳，埤頭里巡守隊員施志豪當場目擊將人救起，並通知麻豆警分局埤頭派出所警員余志偉趕到協助，所幸老翁並無受傷，僅身體及衣物多處沾到泥士，經員警和巡守隊協助平安返家。

警方據報趕到場時，林姓老翁已由巡守隊員施志豪扶起在旁休息，施志豪指出當時他正好要回家路上，見林姓老翁在魚塭養殖場附近道路來回穿梭，正準備上前詢問狀況時，目擊老翁在跨越排水溝時，一不小心掉入水圳，當時水深約80公分，施志豪立即趕上前救起老翁，所幸觀察後並無受傷，僅有身體、衣物多處沾附泥土。

林姓老翁表示一早由麻豆市區住家騎乘腳踏車外出，一不小心迷途不知去向，來回穿梭也找不到回家的路，正準備跨越水溝時就掉下去了，埤頭所警員余志偉詢問老翁姓名及住址後，聯繫確認無誤，巡守隊幹事施碧郎開貨車，與余員共同將老翁及腳踏車載返麻豆市區住家，家人見老翁平安回家，萬分感謝員警及巡守隊員的幫忙。