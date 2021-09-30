影／女警蹲路邊抓超速 騎士質疑偷拍反蒐證起口角

南投縣中寮地區先前有女警執行測速取締，路過的重機騎士質疑「偷拍」，「反蒐證」拍攝警方執勤，女警上前制止，雙方有些爭執，過程影片近期在網路流傳，引發討論；警方今表示，該案發生在去年12月間，騎士事後有申訴，可經查證該取締勤務符合法規執行，並非偷拍，針對執勤態度會再加強教育訓練。

近期網路群組流傳「重機騎士『反蒐證』警方取締測速」影片，並指出地點是在南投縣中寮鄉139縣道，片中的女警在檳榔攤旁架設測速照相機，人則蹲坐在附近，發現有民眾持手機朝她拍攝，隨即上前制止表示「不好意思，我們在執行公務，你不能給我們拍。」雙方似乎有些口角，騎士最後騎車離去。

而影片近期在網路上廣泛轉傳，也引發網友討論，草屯警分局今則出面說明，該案件狀況是發生在去年12月間，最近又被PO網，當時該名騎士騎車沿投139線向西（中正橋方向）行駛，行經鄉林巷口前，發現警方在路旁架置測速照相機，質疑「偷拍」因此停車拿手機錄影，並拍攝到正執行測速取締勤務的女警。

警方表示，該名騎士對該次測速取締勤務有疑慮，事後也有向警政署投訴，認為取締方式可議，並稱同仁執勤態度不佳，而經查證並回覆解釋，該次勤務有依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第55-2條規定，有在測速點前100至300公尺間設置測速取締標誌，警告駕駛人前方常有測速取締執法，並非「偷拍」。