聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女警蹲路邊抓超速 騎士質疑偷拍反蒐證起口角
南投縣中寮地區先前有女警執行測速取締，路過的重機騎士質疑「偷拍」，「反蒐證」拍攝警方執勤，女警上前制止，雙方有些爭執，過程影片近期在網路流傳，引發討論；警方今表示，該案發生在去年12月間，騎士事後有申訴，可經查證該取締勤務符合法規執行，並非偷拍，針對執勤態度會再加強教育訓練。
近期網路群組流傳「重機騎士『反蒐證』警方取締測速」影片，並指出地點是在南投縣中寮鄉139縣道，片中的女警在檳榔攤旁架設測速照相機，人則蹲坐在附近，發現有民眾持手機朝她拍攝，隨即上前制止表示「不好意思，我們在執行公務，你不能給我們拍。」雙方似乎有些口角，騎士最後騎車離去。
而影片近期在網路上廣泛轉傳，也引發網友討論，草屯警分局今則出面說明，該案件狀況是發生在去年12月間，最近又被PO網，當時該名騎士騎車沿投139線向西（中正橋方向）行駛，行經鄉林巷口前，發現警方在路旁架置測速照相機，質疑「偷拍」因此停車拿手機錄影，並拍攝到正執行測速取締勤務的女警。
警方表示，該名騎士對該次測速取締勤務有疑慮，事後也有向警政署投訴，認為取締方式可議，並稱同仁執勤態度不佳，而經查證並回覆解釋，該次勤務有依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第55-2條規定，有在測速點前100至300公尺間設置測速取締標誌，警告駕駛人前方常有測速取締執法，並非「偷拍」。
此外，連接南投與彰化的139縣道常有大型重機呼嘯噪音和超速等問題，地方不堪其擾，民代和警方頻獲檢舉陳情，該路段因此被列為重點稽查路段，加強測速取締，因此同仁依法執勤並無不妥；但針對制止民眾反蒐證，遭投訴態度不佳的部分，後續會加強相關教育訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言