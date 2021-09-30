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女友懷孕、經濟問題壓得喘不過氣 19歲男一度想不開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市學甲警分局昨晚10點26分許接獲110報案，指有一男子坐在華宗橋墩外，學甲派出所所長邱信憲、警員李宗龍擔心發生意外立刻趕到現場，該名年輕男子眼神渙散呆坐在橋墩外，員警李宗龍對年輕男子喊話「我們都是學甲囝仔」，透過對話關懷取得對方信任，男子終於回到橋上，員警將他帶回派出所安置，通知家人前來，結束一場虛驚。

據了解，該名19歲男子因女友懷孕、經濟問題以及長期與家人相處不睦，造成身心壓力極大，昨天下班騎機車經過華宗橋時，一時情緒不穩就坐在橋墩外，所長邱信憲及警員李宗龍趕到場苦苦相勸，李宗龍以同是在地年輕人的角度，分析疫情影響經濟年輕人留在家郷打拚很不容易，逐漸打開男子的心結，家屬趕來對員警積極救助再三表示感激。

學甲警分局長王子雄嘉勉所長和員警積極助人，尢其是今年22歲年輕警界生力李宗龍，學業成績優異，是在地的「學甲囝仔」，從學甲國中、台南一中至警專37期交通管理科第一名畢業後，如願分發到學甲分局服務，工作認真又有熱忱，目前正為明年警察大學二技班考試做準備，期許明年能順利上榜。

警方提醒，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，就像月有陰晴圓缺，時時關心身旁的至親好友，適度紓壓負能量，遇有長期情緒困擾，應尋求專業醫師或諮商心理師求助；或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）亦有提供心理諮詢服務。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南市學甲警分局長王子維（左）嘉勉學甲派出所所長邱信憲（中）及警員李宗龍（右）。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲警分局長王子維（左）嘉勉學甲派出所所長邱信憲（中）及警員李宗龍（右）。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲派出所警員李宗龍（右）規勸男子。記者吳淑玲／翻攝
台南市學甲派出所警員李宗龍（右）規勸男子。記者吳淑玲／翻攝

台南 南一中

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