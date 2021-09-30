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拿30元蔥未付帳警依竊盜罪逮捕 7旬婦：要付店家拒收

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園72歲梁姓婦人本月11日至中壢區民權路上1間果菜行買菜，拿了1把價值30元的青蔥，離開時忘了付錢被店員發現，將她叫回店內，梁婦當下拿出百元鈔，店員堅決不收還報警，但因竊盜現行犯屬公訴罪，警方到場後依法將梁婦帶回。

梁婦表示，自己當天去購買價值30元的青蔥後，不知為何忘記付錢，被店員攔阻後，立刻掏出百鈔支付，怎料店員不但拒收，還報警處理，更對梁婦大聲斥責，要求她兒子出面處理。

中壢警分局興國派出所員警到場後，報案店家稱見老婦拿了青蔥未結帳即步行出店外，因竊盜現行犯屬公訴罪，警方仍然依法偵辦。

中壢警分局副分局長楊昌祐出面回應指出，當時在現場並無對梁婦使用戒具，只將梁婦送上警車帶回，基於保護梁婦、警察及在場相關第三人安全，員警將老婦帶返駐地後才依相關規定使用戒具，使用過程並無不當。

報警店家也出面表示，當時不知道梁婦是不是故意的，因此才會希望她家人出面來了解狀況，假若真的偷了很多，會直接報警，但如果只是剛好忘記，也希望家人能知道梁婦有這種行為，需多注意，避免被人誤會。

桃園72歲梁婦至果菜行買菜，拿了1把價值30元的青蔥，離開時忘了付錢被店員發現，梁婦當下拿出百元鈔，店員堅決不收還報警，但因竊盜現行犯屬公訴罪，警方到場後依法將梁婦帶回。記者翁唯真／翻攝
桃園72歲梁婦至果菜行買菜，拿了1把價值30元的青蔥，離開時忘了付錢被店員發現，梁婦當下拿出百元鈔，店員堅決不收還報警，但因竊盜現行犯屬公訴罪，警方到場後依法將梁婦帶回。記者翁唯真／翻攝

竊盜 警察 桃園

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