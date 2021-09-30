影／收拾烤肉攤返家遇車禍 夫妻遭連環撞1死1傷

國道1號苗栗交流道附近的頭屋、公館南下路段昨天深夜發生4輛大、小車連環碰撞事故，經營烤肉攤的44歲劉姓男子和妻子昨晚在三灣鄉擺攤後準備返回公館鄉住處，不料疑遭後方大貨車衝撞後側翻在車道，夫妻倆剛解開安全帶想下車，又遭後方一輛皮卡車擦撞，劉姓男子彈飛到路面，頭部受創送醫不治，妻子郭姓女子也受傷，案由國道警方調查處理中。

昨天深夜11點50分，國道警方及苗栗縣消防局接獲中山高南下130.4公里處發生交通事故，趕往現場處理，發現一輛小貨車翻覆於車道，44歲駕駛劉姓男子、乘客41歲郭姓女子彈出車外，男子頭部受創，送醫搶救仍不治，女乘客受傷送醫。

這起車禍共有4輛車先後發生碰撞，車禍發生時，吳姓男子駕駛的大貨車行駛外側車道，疑似疲勞駕駛、未注意前方動態，撞上前方劉姓夫妻的小貨車，導致小貨車側翻，夫妻倆還未從車內脫身，後方另一輛皮卡車閃避不及又撞上小貨車，劉姓夫妻2人彈出車外，丈夫頭部受創，送醫後今天凌晨宣告不治，妻子41歲郭姓女子受到擦挫傷。