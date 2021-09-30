聽新聞
test
0:00 / 0:00

課業表現不理想怕被罵 9歲男童放學不敢回家獨坐陸橋下

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

男童的母親到派出所安撫他，稍後帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
男童的母親到派出所安撫他，稍後帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
桃園市9歲男童昨天傍晚放學沒回家，獨自一人在路上逛，最後因為肚子餓體力不支蹲在昏暗的陸橋下，近10點平鎮警分局巡邏員警發現男童一個人又慌張無助，於是帶他回派出所連絡上家人，結束約6小時的虛驚，男童哭著跟媽媽和警員說「下次不敢了」。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，男童家住中壢區，昨天下午放學後，因為覺得課業表現不理想，擔心父母責罵不敢回家，本想在學校附近走走，但沒想到走遠迷路，體力不支坐在平鎮區中豐陸橋下。警員劉祖雲、簡靖晏巡邏發現上前關心，追問下才知道原來怕被責罵又迷路，於是先帶男童回派出所。男童母親先前已向中壢區的派出所報案，同時外出找男童，接到警方通知趕到北勢所和孩子碰面，安慰和開導以後帶他回家。

警員帶男童回派出所讓他好好休息，同時連絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
警員帶男童回派出所讓他好好休息，同時連絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝

桃園

延伸閱讀

桃園平鎮科技執法再+2！上路28天取締近5千件違規

被告另有其人！女網友貼文籲防「台大狼師」 報案聯單藏疑點

大溪仁和陸橋將拆除 10月7日晚上9點至隔日6點交管

淡水馬偕陸橋拆除 公所重建明年完工

相關新聞

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

34歲陳姓男子疑似與30歲謝男有幫派糾紛，昨晚6時許持槍前往新北市蘆洲區和平路尋仇。陳男持槍朝謝男門口開了一槍後離去，蘆...

桃園大溪及平鎮分別傳出火警 幸無人受傷

桃園市大溪、平鎮區今天晚上7點至8點分別發生工廠、廢棄車資源回收場火警，所幸無人受傷，兩場火警火勢都在不到1小時內獲控制...

「我只是睡著了啦！」防疫旅館房客失聯烏龍一場

位於台中市西區的一家防疫旅館，今日中午驚傳一名葉姓房客失聯，敲門或撥電話都聯繫不上，旅館業者擔心有狀況發生，便立即通報警...

貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺

今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落...

消防救護員救人遭攻擊 全身都擦挫傷決提告

屏東縣才發生震驚社會的挖眼案，新竹縣竹東鎮今天清晨則發生一起男子攻擊消防救護員的案件，施暴男子被民眾通報倒臥公園，沒想到...

影／旁人緊張她不知危險...鐵軌上停等紅燈 還滑手機

「這位大姐，妳把車停在這裡，不奇怪嗎？」有網友在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。