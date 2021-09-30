課業表現不理想怕被罵 9歲男童放學不敢回家獨坐陸橋下

男童的母親到派出所安撫他，稍後帶他回家。記者鄭國樑／翻攝 桃園市9歲男童昨天傍晚放學沒回家，獨自一人在路上逛，最後因為肚子餓體力不支蹲在昏暗的陸橋下，近10點平鎮警分局巡邏員警發現男童一個人又慌張無助，於是帶他回派出所連絡上家人，結束約6小時的虛驚，男童哭著跟媽媽和警員說「下次不敢了」。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，男童家住中壢區，昨天下午放學後，因為覺得課業表現不理想，擔心父母責罵不敢回家，本想在學校附近走走，但沒想到走遠迷路，體力不支坐在平鎮區中豐陸橋下。警員劉祖雲、簡靖晏巡邏發現上前關心，追問下才知道原來怕被責罵又迷路，於是先帶男童回派出所。男童母親先前已向中壢區的派出所報案，同時外出找男童，接到警方通知趕到北勢所和孩子碰面，安慰和開導以後帶他回家。 警員帶男童回派出所讓他好好休息，同時連絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝