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影／預拌混凝土車碰撞轎車後側翻 再撞路旁2車致3人傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天近中午發生車禍，預拌混凝車和轎車碰撞後，混凝土車翻車，再撞上路旁二輛轎車，造成3人受傷，轎車疑闖紅燈，真正肇事原因警方調查中。

警方調查，今天上午11點35分，69歲洪姓男子開轎車載70歲顏姓女子，行經清水區中清路、五權南路口，沿五權南路由北往南直行，疑闖紅燈，36歲林姓男子駕駛預拌混凝土車，沿中清路9段快車道由東往西直行，二車碰撞後，造成洪男、顏姓女乘客及林姓駕駛等人受輕傷，送梧棲童綜合醫院救護。

二車碰撞後，混疑土車急煞，地面留下近10公尺煞車痕，預拌混凝土車翻覆在慢車道，波及停在路旁二輛轎車，二車的車身輕微擦損，現場由清水分局交通分隊到場處理後，中午12點25分先行排除吊離，恢復快車道通行，二名駕駛都無酒精反應。

清水警方呼籲，駕駛人行經路口時應遵守交通號誌規定行駛並減速慢行，以維護用路人生命、財產安全。

台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生預拌混凝土車和轎車碰撞車禍，混凝土車翻車。記者游振昇／翻攝

車道 梧棲

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