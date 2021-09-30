恐怖男友打傷還性侵 女大生急留「恐怖情人」字條求救

年僅20歲的陳姓男大生，疑因情緒管理不佳，竟捏女友大腿、攻擊頭部，甚至還不准她蓋棉被睡覺，今年4月涉嫌強行要求發生性行爲，強制性交等逞。女友留下字條寫上「恐怖情人」求救，經向教官求助後報案提告，士林地檢署認定，陳男涉犯強制性交罪嫌，依法起訴。

起訴指出，今年4月29日晚間，女大生留下字條給朋友，上頭寫著「...恐怖情人」朋友見狀後，隔天30日陪同到教官室，女大生緩緩說出，日前被陳姓男友攻擊2次，前一晚還遭陳男性侵、身體受傷等狀況，並趕赴醫院驗傷、報案提告。

女友指控，陳男因情緒控制不佳，今年4月16日上午，在士林區愛富三街附近，涉嫌無故拍打、扭擰她左大腿，導致腳部瘀傷。

今年4月28日晚間在陳男住處過夜時，陳男竟無故不准她蓋棉被，冷醒後在29日清晨6時許，趁著陳男睡著離開，獨自到劍潭捷運站，陳男發現她不見，打電話找人，要求「在原地等候」上午7時許開著租賃車到捷運站載她，隨後涉嫌再度動手動腳，在車上拉頭髮、攻擊頭部，導致她臉部、頭部、手臂瘀傷。