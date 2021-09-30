6年經營一指歸零！台中議員李中臉書粉絲頁被盜

台中市議員李中今天召開記者會，經營6年多、擁有1萬餘名粉絲的臉書粉絲專頁，日前因為循著假冒臉書官方通知操作而被搶奪走控制權，目前粉絲專頁似乎已被移轉到越南使用。他日前已向臉書營運單位反應，迄今仍無下文，也前往市刑大報案，盼警方能協助釐清訊息來源，以防止更多人受害。

6年的經營在「一指瞬間」完全歸零，帳號權被奪走，李中感嘆「科技陷阱無所不在」、「疑似是假冒臉書官方的釣魚網站」，他站出來是呼籲議會同仁與民眾，最近若在操作臉書App時，出現相似的通知畫面，千萬不要直接點擊連結，希望以自身例子提醒民眾避免受害。

台中市警察局刑事警察大隊表示，日前受理報案後，已立即製作妨害電腦使用筆錄，協助議員助理透過臉書申訴系統進行救濟程序，並即時引導調整個人帳號、密碼及隱私權設定，開啟雙重驗證及不明登入警告，同時移除不明裝置，提升隱私強度。

台中市刑大昨天更進一步函請刑事警察局轉向美商臉書公司調閱相關資料，將持續積極偵辦，會和李中議員保持聯繫提供協助，維護當事人權益。

李中的臉書粉絲專頁平日他分享議會的質詢影片、地方服務訊息。他說，21日下午在點閱臉書網友留言時，發現通知欄位中有一則「來自臉書的全英文通知」，表示他違反社群守則，要他依照連結進行處理，當下因有其它事務他並沒有理會。

李中說，23日下午他在操作手機版臉書App時，通知欄位又出現相同的警訊，為了釐清有沒有違反社群規定？就依照說明點擊連結，並輸入帳號、密碼，但在支援收件匣中卻沒有發現被檢舉違規事件，至此他以為這只是臉書錯發通知，直到24日要張貼影片時，卻找不到自己的粉絲專頁，隨即透過查詢活動記錄，赫然發現他已被Sylvie Bergeron移除完整控制權，從時間來看，似乎對方是從國外來進行相關的竊用程序。

臉書粉絲專業都是透過個人帳號成立，李中說，粉絲頁「被偷走後」，他的個人帳號仍可正常使用，在警方的建議下，立刻更改密碼，讓個人帳戶保持在自己的掌握；也同時透過不同方式，向臉書反應粉絲專頁控制權被竊佔的情事，但迄今並未收到臉書營運團隊任何回音。

李中說，他接到的通知是在操作臉書App時出現，這則通知有可能是「假冒臉書」的釣魚手法，他認為，「臉書」是一間國際企業集團，應可在使用者「仿冒」臉書官方身份時有相關預防機制，否則將持續有其他人也因為相信臉書官方訊息而遭釣魚受害。

李中表示，他當然希望被侵佔的粉絲專頁控制權能追回，但臉書App的通知出現不明通知與連結，這應是嚴重的資安問題，臉書公司有義務協助警方偵察釐清，這樣才能從根本解決問題。他也呼籲議會同仁與民眾，最近若在操作臉書App時，出現相似的通知畫面，千萬不要直接點擊連結，以免受害。