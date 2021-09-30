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桃園砂石車急煞廢土灑出 粗心司機恐面1.8萬罰鍰

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一輛砂石車昨天下午由新北往桃園行駛，因紅燈急煞導致廢土洩漏，路面一度遭到污染，經警方到場交通管制、清潔隊清除後，約2小時後恢復交通，砂石車駕駛依違反道交條例開罰，最高可處1萬8000元罰鍰。

龜山警分局指出，曾姓男子（38歲）昨天下午3時20分駕駛砂石車，由新北市往桃園區方向行駛，行經龜山區長壽路與光峰路口時遇紅燈急煞，導致廢土自車斗中灑出並汙染路面，一度造成車道堵塞，所幸無人因此受傷。

龜山派出所昨天接獲報案，疏導現場交通，並通知環保局龜山清潔隊到場清除，員警到場後也先協助清除大塊石粒，避免汽機車駕駛因而受傷或造成車損，約下午5時許恢復交通。

警方指出，曾姓駕駛見廢土灑出，並未駕車離開，而是停靠路邊，十分配合，但仍依違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款開罰，處3000元至1萬8000元罰鍰，依法記違規點數二點。

警方呼籲，汽車駕駛載運貨物應注意物品是否綁妥、緊密，並隨時注意路況，避免類似情形發生。

桃園一輛砂石車遇紅燈急煞，廢土自車斗灑出，一度導致車道無法通行。記者楊湛華／翻攝
桃園一輛砂石車遇紅燈急煞，廢土自車斗灑出，一度導致車道無法通行。記者楊湛華／翻攝
清潔隊、警方通力清除路面廢土、石塊，約2小時恢復交通。記者楊湛華／翻攝
清潔隊、警方通力清除路面廢土、石塊，約2小時恢復交通。記者楊湛華／翻攝

桃園 砂石

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