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霧峰知名步道觀景台 遊客抬頭驚見男屍嚇得急報案
台中市霧峰區省諮議會後方的中心瓏登山步道經觀光旅遊局整建，今年7月底警戒降為2級後重新開放，今天上午8時42分傳出有遊客發現男子在觀景台上吊輕生，消防局獲報派員到場發現，男子已明顯死亡。
警方證實，這名70多歲男子為霧峰當地人，現場沒遺書，經通知家屬到場，家屬表示，男子因長期飽受憂鬱症困擾，對死因沒有意見，詳情仍待警方調查中。
台中市觀光旅遊局表示，為提供民眾優質休閒環境以及登山體驗，去年10月投入1820萬元整建太平區咬人狗坑登山步道、老鼠崎登山步道、酒桶山登山步道及後壁北勢坑步道，霧峰區中心瓏登山步道及阿罩霧櫻花杜鵑步道，已全新完工，並配合冠狀病毒疫情在7月27日調降為2級警戒重新開放。
根據觀光旅遊局資料，中心瓏登山步道長約1.8公里，沿途設有體健設施及觀景平台，至高點聚英亭，為造型典雅的梅亭風格，可供遊客休憩，可近觀霧峰、遠眺台中市美景。
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