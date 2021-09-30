聽新聞
test
0:00 / 0:00

寄信恐嚇銀樓錢寄朋友家？中警昨抓人疑有糾紛才嫁禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曹姓男子疑與林姓男子有糾紛，他涉嫌在家中打好恐嚇信後，寄送給多家銀樓業者，每家業者索款2萬元，「有錢的好命人，拿點錢花不過分吧」，並揚言不支付，將開槍、砸店，信中還留下地址、收件人，有業者收到後，趕緊向警方報案，台中市刑大與一、三、四分局成立專案小組，研判有人冒名栽贓嫁禍，昨天深夜在豐原區拘提曹到案，全案將依恐嚇取財、偽造文書等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，曹姓男子（52歲）有前科、素行不良，他與林姓男子在去年間因車禍案件而起糾紛，曹不滿林後續處理的方式與態度，涉嫌在豐原區住處以手機打好恐嚇信，寫下「好命的有錢人，你們真的很好命，這麼有錢拿一點錢來不過分吧，2萬塊就好了，如果不答應，就去開槍、砸店」，並向5家銀樓索討2萬，還要銀樓以掛號信，寄到林的住址，並寫下林的姓名為收件人。

有銀樓在27日收到信後，趕緊通知警方，台中市警局長蔡蒼柏得知後，責成台中市刑大、第一、第三、第四警分局，成立專案小組查緝，先在27日晚間帶到林姓男子詢問，林透露，全案因是與曹的糾紛而起，專案小組昨天深夜11時許，在豐原區拘提曹到案，並在手機內查獲曹繕打的恐嚇信、銀樓地址等贓證物，事後調閱監視器，也查到曹前往寄信的畫面。

全案目前仍由警方詢問中，不過曹已初步承認涉案，辯稱因與林姓男子有糾紛，所以才想要嫁禍給林，「以洩心頭之恨」，警方詢問後，將依恐嚇取財、偽造文書等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局呼籲，不法之徒切莫心存僥倖以身試法，否則市警局必定立即查緝、追捕、嚴辦到底以保護民眾，建構台中市安全宜居之生活環境。

台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供
台中市曹姓男子與林姓男子有糾紛，為了栽贓林，他涉嫌以手機繕打恐嚇信、地址後，在27日寄送給多家銀樓，並留下林的住址、姓名，警方昨天深夜帶回曹法辦。圖／讀者提供

台中市 銀樓 恐嚇

延伸閱讀

《Roblox》玩家神還原《魷魚遊戲》關卡 123木頭人敢亂動就開槍！

影／台南新營民宅遭開槍丟爆裂物 車庫起火車身留彈孔

「豐原都妳家？」他三度挨告跟蹤女子 倒垃圾也出事

影／中古車行遭開槍！警抓槍手逮黑幫教唆犯 起出2支槍

相關新聞

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

34歲陳姓男子疑似與30歲謝男有幫派糾紛，昨晚6時許持槍前往新北市蘆洲區和平路尋仇。陳男持槍朝謝男門口開了一槍後離去，蘆...

桃園大溪及平鎮分別傳出火警 幸無人受傷

桃園市大溪、平鎮區今天晚上7點至8點分別發生工廠、廢棄車資源回收場火警，所幸無人受傷，兩場火警火勢都在不到1小時內獲控制...

「我只是睡著了啦！」防疫旅館房客失聯烏龍一場

位於台中市西區的一家防疫旅館，今日中午驚傳一名葉姓房客失聯，敲門或撥電話都聯繫不上，旅館業者擔心有狀況發生，便立即通報警...

貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺

今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落...

消防救護員救人遭攻擊 全身都擦挫傷決提告

屏東縣才發生震驚社會的挖眼案，新竹縣竹東鎮今天清晨則發生一起男子攻擊消防救護員的案件，施暴男子被民眾通報倒臥公園，沒想到...

影／旁人緊張她不知危險...鐵軌上停等紅燈 還滑手機

「這位大姐，妳把車停在這裡，不奇怪嗎？」有網友在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。