寄信恐嚇銀樓錢寄朋友家？中警昨抓人疑有糾紛才嫁禍

台中市曹姓男子疑與林姓男子有糾紛，他涉嫌在家中打好恐嚇信後，寄送給多家銀樓業者，每家業者索款2萬元，「有錢的好命人，拿點錢花不過分吧」，並揚言不支付，將開槍、砸店，信中還留下地址、收件人，有業者收到後，趕緊向警方報案，台中市刑大與一、三、四分局成立專案小組，研判有人冒名栽贓嫁禍，昨天深夜在豐原區拘提曹到案，全案將依恐嚇取財、偽造文書等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，曹姓男子（52歲）有前科、素行不良，他與林姓男子在去年間因車禍案件而起糾紛，曹不滿林後續處理的方式與態度，涉嫌在豐原區住處以手機打好恐嚇信，寫下「好命的有錢人，你們真的很好命，這麼有錢拿一點錢來不過分吧，2萬塊就好了，如果不答應，就去開槍、砸店」，並向5家銀樓索討2萬，還要銀樓以掛號信，寄到林的住址，並寫下林的姓名為收件人。

有銀樓在27日收到信後，趕緊通知警方，台中市警局長蔡蒼柏得知後，責成台中市刑大、第一、第三、第四警分局，成立專案小組查緝，先在27日晚間帶到林姓男子詢問，林透露，全案因是與曹的糾紛而起，專案小組昨天深夜11時許，在豐原區拘提曹到案，並在手機內查獲曹繕打的恐嚇信、銀樓地址等贓證物，事後調閱監視器，也查到曹前往寄信的畫面。

全案目前仍由警方詢問中，不過曹已初步承認涉案，辯稱因與林姓男子有糾紛，所以才想要嫁禍給林，「以洩心頭之恨」，警方詢問後，將依恐嚇取財、偽造文書等罪，移送台中地檢署偵辦。