救救我丈夫！男遭假檢警詐騙 北市警及時阻詐200萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

51歲蔣姓男子昨早接獲不明來電，自稱警察，指蔣男帳戶遭販毒集團盜用，涉及刑案，須交付200萬元，否則帳戶將被凍結，還以「偵查不公開」為由，要求蔣男不能向外人透露；蔣男聽聞後急忙到銀行準備匯款，所幸其妻子及時報警求助，警方到場說明此為典型「假檢警」詐騙，順利保住蔣男辛苦積蓄。

據悉，詐騙集團打電話給蔣男，自稱是台中地檢署的檢察官，身旁有台北市政府警察局的警察，指蔣男金融帳戶被販毒集團掌握，用來犯案，蔣男必須立刻將帳戶內200萬元款項提領出來，交付給檢警保管，否則金融帳戶將遭凍結。

詐團為取信蔣男，還透過LINE傳送偽造的「台中地方法院傳票」「銀行帳本」等照片，並強調基於「偵查不公開」原則，蔣男不能跟其他人透露此事，否則將涉犯刑法。

蔣男聽聞後信以為真，急忙到鄰近銀行準備提款，但因整個過程中，詐團刻意與蔣男保持通話，避免他向其他人求助後破局，蔣男妻子遲遲無法連絡上丈夫，只好報警求助。

台北市萬華分局龍山派出所員警獲報到場，向蔣男說明此為典型的「假檢警」詐騙，詐騙集團利用民眾擔心誤觸法網的心態，假扮檢警人員誘騙民眾交付金錢，強調蔣男絕對是遭遇詐騙，蔣男聽聞後恍然大悟，驚覺自己差點掉進詐欺陷阱裡，所幸及時保住錢財。

警方提醒，公務單位不會以電話方式要求民眾交付任何款項，民眾應多方查證，避免遭詐騙，如遇有疑似詐騙情形，可撥打反詐騙諮詢專線165或110報案，以免受騙。

詐團傳送偽造傳票取信蔣男。記者李隆揆／翻攝
詐團傳送偽造傳票取信蔣男。記者李隆揆／翻攝
詐團傳送假警察的照片取信蔣男。記者李隆揆／翻攝
詐團傳送假警察的照片取信蔣男。記者李隆揆／翻攝
警方對蔣男說明「假檢警」詐騙手法。記者李隆揆／翻攝
警方對蔣男說明「假檢警」詐騙手法。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 警察 販毒

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