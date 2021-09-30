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按喇叭提醒違規男機車騎士…桃園女騎士卻險被棍毆

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

有民眾28歲的楊女昨天在臉書爆料公社上PO文表示，昨天騎乘機車行經桃園市中壢區新生路三段時，與1重機男騎士發生行車糾紛，經查詢影片係重機男騎士未依規定使用方向燈便從外側車道駛入內側車道，楊女對男騎士按喇叭提醒，隨後發生口角衝突，使楊女心生畏懼，已報案處理。

楊女指出，昨騎乘機車行經新生路三段，聖德基督學院附近往市區方向，遇男騎士未依規定使用方向燈便從外側車道駛入內側車道，楊女按喇叭提醒男騎士，之後男騎士一路尾隨緊跟，並逼迫楊女靠邊停車，差點撞到路邊騎車的阿伯，還差點害後方車輛差點發生追撞。

楊女進一步表示，直至新生路與興東路300巷口雙方下車後男騎士說楊女追車、逼車，楊女告知變換車道需打方向燈，雙方發生口角糾紛，男騎士拿出甩棍作勢攻擊楊女，使楊女心生畏懼，楊女昨晚至派出所提告恐嚇罪，派出所已依規定受理，警方已通知男騎士到案說明。

中壢警分局興國派出所副所長李舜程指出，已依車號掌握涉嫌人並通知到案說明；警方也呼籲民眾遇有糾紛應理性處置。

有民眾28歲的楊女昨天在臉書爆料公社上PO文表示，昨天騎乘機車行經桃園市中壢區新生路三段時，與1重機男騎士發生行車糾紛。示意圖。記者翁唯真／翻攝
有民眾28歲的楊女昨天在臉書爆料公社上PO文表示，昨天騎乘機車行經桃園市中壢區新生路三段時，與1重機男騎士發生行車糾紛。示意圖。記者翁唯真／翻攝
楊女指出，昨騎乘機車行經新生路三段，聖德基督學院附近往市區方向，遇男騎士未依規定使用方向燈便從外側車道駛入內側車道。圖／翻攝自爆料公社公開版
楊女指出，昨騎乘機車行經新生路三段，聖德基督學院附近往市區方向，遇男騎士未依規定使用方向燈便從外側車道駛入內側車道。圖／翻攝自爆料公社公開版

車道 重機 爆料公社

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