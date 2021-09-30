運將清早載到喝掛女客叫不醒 只好載去派出所求助

年約30歲吳姓女子酒後搭計程車，運將一大清早出車載到客人很開心，誰知她上車後竟呼呼大睡，最後載到派出所求助。 值班女警徐于雅利用人臉辨識系統查知她的身分，輾轉聯繫上她的姊姊來接人。吳女的姊姊說，家人已擔心一整晚，終於可以安心了。

基隆市警四分局今天上午表示，前天清晨6點多，1輛計程車開到安定派出所前停下。司機下車向值班警員求助，稱1名女子上車後，因為酒醉，還沒說清楚要載她那哪裡，就在車上呼呼大睡，因為叫不醒，無奈之下只好載她來派出所。

徐于雅協助將吳女扶進派出所內休息，見她不勝酒力，多次呼喚、詢問都沒法正常反應，拿出人臉辨識系統掃瞄臉部，得知她的身分。接著透過警政、戶政系統多方查詢，終於找到她的姊姊可以到派出所來接她回家，離去前頻頻感謝警方協助安置與照護。