娃娃機台放情趣商品 警夾出「飛機杯」法辦負責人

選物販賣機專門店（娃娃機）近來如雨後春筍般興起，屏東東港警分局接獲民眾檢舉，指鎮內一家娃娃機店的機台擺放成人玩具，為防止猥褻或色情出版品影響青少年及兒童身心健康，昨晚前往查探，發現店內公然擺放供男性自慰用的情趣商品（飛機杯）供人夾取，且未設未滿18歲禁止進入標示，訊後將陳姓負責人函送主管機關裁處。

東港警方接獲檢舉，指東港鎮明德路有選物販賣機專門店的角落機台，擺放有清涼女優照片的盒子，員警昨晚前往探查，發現店內娃娃機確有擺放猥褻物品，夾取確認為俗稱「飛機杯」的男性成人情趣商品，且店門口未設未滿18歲禁止進入標示，公然擺放成人物品於青少年及兒童可目擊及夾取處，通知陳姓負責人到案說明，訊後依違反兒童及少年福利與權益保障法，函送屏東縣政府社會處裁處。

警方表示，兒童及少年福利與權益保障法第91條第4項規定，販賣、交付或供應有關暴力、血腥、色情或猥褻出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、電子訊號、遊戲軟體或其他物品予兒童及少年者，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。