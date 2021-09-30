娃娃機台放情趣商品 警夾出「飛機杯」法辦負責人
選物販賣機專門店（娃娃機）近來如雨後春筍般興起，屏東東港警分局接獲民眾檢舉，指鎮內一家娃娃機店的機台擺放成人玩具，為防止猥褻或色情出版品影響青少年及兒童身心健康，昨晚前往查探，發現店內公然擺放供男性自慰用的情趣商品（飛機杯）供人夾取，且未設未滿18歲禁止進入標示，訊後將陳姓負責人函送主管機關裁處。
東港警方接獲檢舉，指東港鎮明德路有選物販賣機專門店的角落機台，擺放有清涼女優照片的盒子，員警昨晚前往探查，發現店內娃娃機確有擺放猥褻物品，夾取確認為俗稱「飛機杯」的男性成人情趣商品，且店門口未設未滿18歲禁止進入標示，公然擺放成人物品於青少年及兒童可目擊及夾取處，通知陳姓負責人到案說明，訊後依違反兒童及少年福利與權益保障法，函送屏東縣政府社會處裁處。
警方表示，兒童及少年福利與權益保障法第91條第4項規定，販賣、交付或供應有關暴力、血腥、色情或猥褻出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、電子訊號、遊戲軟體或其他物品予兒童及少年者，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。
東港警分局長林文煜說，對於戕害青少年身心甚鉅的不法業者，警方將持續規劃取締轄內選物販賣機專門店，不容許娃娃機店有合法掩護非法情事，呼籲業者不要心存僥倖，以身試法，更呼籲民眾如有發現不法，請踴躍向警政單位檢舉杜絕歪風，警方取締與臨檢的勤務作為，將會更加強力道且密集，以維護社會治安及善良風俗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言