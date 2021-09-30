聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線苗栗路段新增2支固定測照桿 30天取締近600件

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台61線苗栗縣竹南、通霄路段9月1日起啟用2支新增的固定式測速照相執法設備，縣警局統計1個月來共取締583件違規超速，較8月宣導期1058件減少475件，縣警局認為當地的測速照相桿明顯發揮作用，用路人遵守交通規則觀念也提升許多。

縣警局交通隊指出，台61線竹南及通霄路段9月1日正式啟用2支固定式測速照相執法設備，分別在台61線竹南段南下88.1公里處的中央分隔島（速限80公里）及通霄段114.3公里處北上（速限90公里）。

警方指出，台61線是全國第一條，也是最長的一條南北快速公路，很多駕駛人選擇作為國道替代道路，尤其9月中旬中秋連續假期第3日下午3點至晚間8時，短短6小時就湧入1萬541車次，平均車速每小時70公里左右，道路服務水準為A級，因與行駛國道1、3號時間相較增加不多，用路人使台61線公路意願不斷提高。

據統計，兩支測照桿9月啟用之初，僅11天就高達408件，為國庫至少進帳一百多萬元罰鍰，其中通霄段取締件數占大部分，但9月中、下旬兩地取締件數已明顯減低，20天僅增加175件違規。

縣警局表示，台61線後龍段以南至台南市末端均已高架化，整段都無設置行車管制號誌，也無平面道路交織，行車速度自然會提高，因此藉由設置固定式測速照相執法設備，運用科技執法自動蒐證取締違規，可減少警力運用，讓更多警力全力投入防疫及處理突發的治安、交通事件，守護民眾生命財產安全。

台61線苗栗縣竹南、通霄路段9月1日起分別啟用固定式測速照相執法設備，9月共取締583件超速違規，其中通霄北上114.3公里的測照桿，取締件數占了大部分。記者胡蓬生／攝影
台61線苗栗縣竹南、通霄路段9月1日起分別啟用固定式測速照相執法設備，9月共取締583件超速違規，其中通霄北上114.3公里的測照桿，取締件數占了大部分。記者胡蓬生／攝影

測速 國道

延伸閱讀

國2甲延伸線可行性通過 預計118年完工通車

苗栗最新「彩繪稻田」有三官大帝坐鎮！登上360度觀景台，眺望壯觀美景

苗栗／網美打卡拍照熱點 苗南海地景藝術節領略通苑之美

朱立倫苗栗謝票 高喊團結罷免台中立委陳柏惟

相關新聞

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

34歲陳姓男子疑似與30歲謝男有幫派糾紛，昨晚6時許持槍前往新北市蘆洲區和平路尋仇。陳男持槍朝謝男門口開了一槍後離去，蘆...

桃園大溪及平鎮分別傳出火警 幸無人受傷

桃園市大溪、平鎮區今天晚上7點至8點分別發生工廠、廢棄車資源回收場火警，所幸無人受傷，兩場火警火勢都在不到1小時內獲控制...

「我只是睡著了啦！」防疫旅館房客失聯烏龍一場

位於台中市西區的一家防疫旅館，今日中午驚傳一名葉姓房客失聯，敲門或撥電話都聯繫不上，旅館業者擔心有狀況發生，便立即通報警...

貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺

今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落...

消防救護員救人遭攻擊 全身都擦挫傷決提告

屏東縣才發生震驚社會的挖眼案，新竹縣竹東鎮今天清晨則發生一起男子攻擊消防救護員的案件，施暴男子被民眾通報倒臥公園，沒想到...

影／旁人緊張她不知危險...鐵軌上停等紅燈 還滑手機

「這位大姐，妳把車停在這裡，不奇怪嗎？」有網友在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。