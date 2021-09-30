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台61線苗栗路段新增2支固定測照桿 30天取締近600件
台61線苗栗縣竹南、通霄路段9月1日起啟用2支新增的固定式測速照相執法設備，縣警局統計1個月來共取締583件違規超速，較8月宣導期1058件減少475件，縣警局認為當地的測速照相桿明顯發揮作用，用路人遵守交通規則觀念也提升許多。
縣警局交通隊指出，台61線竹南及通霄路段9月1日正式啟用2支固定式測速照相執法設備，分別在台61線竹南段南下88.1公里處的中央分隔島（速限80公里）及通霄段114.3公里處北上（速限90公里）。
警方指出，台61線是全國第一條，也是最長的一條南北快速公路，很多駕駛人選擇作為國道替代道路，尤其9月中旬中秋連續假期第3日下午3點至晚間8時，短短6小時就湧入1萬541車次，平均車速每小時70公里左右，道路服務水準為A級，因與行駛國道1、3號時間相較增加不多，用路人使台61線公路意願不斷提高。
據統計，兩支測照桿9月啟用之初，僅11天就高達408件，為國庫至少進帳一百多萬元罰鍰，其中通霄段取締件數占大部分，但9月中、下旬兩地取締件數已明顯減低，20天僅增加175件違規。
縣警局表示，台61線後龍段以南至台南市末端均已高架化，整段都無設置行車管制號誌，也無平面道路交織，行車速度自然會提高，因此藉由設置固定式測速照相執法設備，運用科技執法自動蒐證取締違規，可減少警力運用，讓更多警力全力投入防疫及處理突發的治安、交通事件，守護民眾生命財產安全。
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