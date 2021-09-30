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國道1號苗栗交流道路段4輛大小車連環撞 2人被拋出1死1傷
國道1號苗栗交流道附近的南下車道昨天深夜11點多發生4輛大小車的碰撞事故，其中一輛小貨車的駕駛和乘客被拋出車外，造成1死1傷，車禍原因和責任由國道警方調查中。
昨天深夜11點50分，警方及消防局接獲中山高南下130.4公里處發生交通事故，趕往處理，發現小貨車翻覆於中線車道，44歲駕駛劉姓男子、乘客41歲郭姓女子被拋出車外，男子頭部受創不治，女乘客受傷送醫。
這起車禍共有1輛大貨車、2輛小貨車及1輛自小客車發生連環碰撞，初步了解車禍發生時，大貨車疑似行駛外側車道，不知何故突然撞擊前方的小貨車，導致小貨車翻覆在中線，2人被拋出車外，後方另一輛小貨車閃避不及又撞上翻覆的小貨車，另一輛小客車撞到車道上的掉落物也失控發生碰撞，事故發生後，苗栗交流道附近南下路段一度全面封閉，今天凌晨1點半排除事故恢復正常通行。
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