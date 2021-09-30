國道1號苗栗交流道路段4輛大小車連環撞 2人被拋出1死1傷

國道1號苗栗交流道附近的南下車道昨天深夜11點多發生4輛大小車的碰撞事故，其中一輛小貨車的駕駛和乘客被拋出車外，造成1死1傷，車禍原因和責任由國道警方調查中。

昨天深夜11點50分，警方及消防局接獲中山高南下130.4公里處發生交通事故，趕往處理，發現小貨車翻覆於中線車道，44歲駕駛劉姓男子、乘客41歲郭姓女子被拋出車外，男子頭部受創不治，女乘客受傷送醫。