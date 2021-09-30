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民雄化工廠負責人昨捐警2輛車 今凌晨工廠傳火警
嘉義縣民雄工業區今天凌晨3時許，有化學公司傳出火警，燃燒面積超過2千平方公尺，無人員傷亡，火勢於上午5時許遭控制，現場消防人員仍在排除後續狀況，該公司負責人長年熱心公益，昨天上午捐贈2輛價值逾百萬的大型重機給縣警察局。
嘉義縣消防局今天凌晨3時1分獲報，有民眾報案指民雄工業區有化學工廠傳出爆炸聲、並傳出陣陣惡臭，派遣民雄、雙福、太保及水上等13分隊、3大隊並請求嘉義市消防局支援，總計37車80人前往處理。
警消抵達現場後，回報為一3樓鐵皮工廠全面燃燒，燃燒面積約為2千多平方公尺，火勢於上午5時14分控制，無人員傷亡，詳細事故原因仍有待警方進一步釐清。
據了解，該工廠陳姓負責人長年擔任嘉義縣警局交通義勇警察大隊大隊長，相當關心警消安全問題，昨天上午才捐贈2輛大型重機給嘉義縣警局。
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