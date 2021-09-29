快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

聯合報 / 記者翁至成柯毓庭／台北即時報導

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死亡多時成白骨，工人嚇得報警。國道警方趕抵，經識別得知死者是50歲李姓男子，通知家屬並報請檢察官相驗，確認無外力因素，家屬也對死因沒有意見；不過李男會離奇地陳屍在國道旁，疑似是醫院疏失。

據了解，李男因精神不穩住院，9月初治療時，護士要帶他去做身體檢查，沒想到才帶出病房，護士疑似沒看好李男，他趁隙離院，院內醫護人員都沒發現他獨自出院；待護士回過神來，發現自己的病患不見遂通報院方報警。

當時李男的母親就在醫院陪同檢查，但被安排在3樓等待，院方知悉李男不見後，跟李母說他是「自行出院」，要年逾7旬的李母簽下「自主出院聲明書」，還以「12小時內要簽」的說法告知李母，疑似欲卸責。

事後院方告知李母已報警協尋，警方要李母回家等消息，沒想到近一個月後，李母卻等到兒子離世的消息。國道警局第一大隊今早獲報，發現李男陳屍在交流道樹叢旁。

李母接到警方電話時，對這個消息不可置信，但通報失蹤許久，警方尋人音訊全無，李母說心裡早有個底，她說，只希望兒子離開人世間，好好去天上陪他最好的阿公；至於李男家屬對於院方的疏失是否提告，則語帶保留。

失蹤近一個月的50歲李姓男子，今早8時許被高公局修剪樹木的工人發現陳屍在國一南下16.7k邊坡處。記者柯毓庭／翻攝
失蹤近一個月的50歲李姓男子，今早8時許被高公局修剪樹木的工人發現陳屍在國一南下16.7k邊坡處。記者柯毓庭／翻攝

國道 醫護人員 命案

延伸閱讀

豐原醫院醫療團隊到府看診 長者免推輪椅陪老伴到醫院

台中4歲童陳屍臥室父喝農藥 警找生母詢問查真相

酒友陳屍門前他辯稱不知情 台中檢警採到血跡剪刀

雲林某職校老師請長假休養 今竟陳屍學校廁所

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

新北瑞芳鼻頭角步道一對男女迷路受困礁石 救出無大礙

新北市消防局今晚9點多接獲民眾報案，有2位民眾疑似受困鼻頭角步道，瑞芳消防分隊、鼻頭派出所及海巡署第二岸巡隊鼻頭安檢所立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。