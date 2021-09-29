看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死亡多時成白骨，工人嚇得報警。國道警方趕抵，經識別得知死者是50歲李姓男子，通知家屬並報請檢察官相驗，確認無外力因素，家屬也對死因沒有意見；不過李男會離奇地陳屍在國道旁，疑似是醫院疏失。

據了解，李男因精神不穩住院，9月初治療時，護士要帶他去做身體檢查，沒想到才帶出病房，護士疑似沒看好李男，他趁隙離院，院內醫護人員都沒發現他獨自出院；待護士回過神來，發現自己的病患不見遂通報院方報警。

當時李男的母親就在醫院陪同檢查，但被安排在3樓等待，院方知悉李男不見後，跟李母說他是「自行出院」，要年逾7旬的李母簽下「自主出院聲明書」，還以「12小時內要簽」的說法告知李母，疑似欲卸責。

事後院方告知李母已報警協尋，警方要李母回家等消息，沒想到近一個月後，李母卻等到兒子離世的消息。國道警局第一大隊今早獲報，發現李男陳屍在交流道樹叢旁。