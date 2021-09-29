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屏東男攻擊女店員 臨床心理師：家屬適時對外求助
屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子罹患思覺失調症多年，11年前就有相關紀錄，未料楊男行徑越來越乖張，上周日竟徒手攻擊超商女店員，女店員雙眼重傷、鼻梁粉碎性骨折，居民提到楊男都相當害怕，先前還有虐狗，吃狗等傳言，家屬相當無奈。屏東縣臨床心理師公會理事長胡敏華說，家屬要主動配合，不能放任心軟，專業人員與家屬溝通，累積對精神疾病的認識與照顧技巧。
50歲楊姓男子有傷害前科，11年前開始有相關情形，2017年開始就醫，但長期不規則治療，醫生評估屬於難治型患者。
屏東縣臨床心理師公會理事長胡敏華說，類似這樣反覆發生個案，醫院評估，有的會需長期住院治療，此個案有暴力傾向，習慣用暴力威脅，建議要長期住院為主。若家屬要接回照料，家屬學習如何與個案互動，不能再用以前方式相處，要學習跟患者互動，預防暴力，都重新學習。
胡敏華說，家屬要及早求助，不能放任心軟，許多家屬基於對精神疾病的不了解因而衍伸害怕，透過專業人員與家屬溝通，讓家屬累積面對精神疾病的認識與照顧技巧，才不會讓這類型患者成為社區隱形炸彈。
胡敏華提到，精神疾病並非司法的免死金牌，刑法第十九條雖然規範行為人因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力者不罰，但同條第三款提到，「於因故意或過失自行招致者，不適用之」，若放任不治療，仍是會有相關刑責。
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