警機車左轉疑未注意左右 擦撞直行機車1人送醫
27歲鍾姓員警今天下午返回派出所途中，左轉時疑因未注意左右來車，和直行的母女雙載機車撞上，造成陳姓女騎士擦挫傷送醫。新店警方表示，將協助員警與民眾和解與賠償事宜。
新北市政府警察局新店分局今天表示，下午4時許獲報，北宜路3段與雙峰路口，發生警民機車擦撞事故；當時27歲鍾姓員警結束勤務在返回派出所途中，自雙峰路左轉北宜路3段時，疑因未注意左右來車，與直行的陳姓母女雙載機車發生擦撞。
警消趕抵現場時發現，鍾姓員警未有傷勢，警用機車左側車身擦損；騎另一輛機車的37歲陳姓女子無明顯外傷，意識清醒，自述稱腰部疼痛及右邊臼齒疑似鬆動，被送往新店耕莘醫院治療。
警方表示，陳姓女子的4歲女兒未有傷勢，經聯繫陳女丈夫到場了解案情，陳女騎乘的普通重型機車初步檢視為左側輪拱車殼擦損，分局將全力協助員警與民眾後續和解與賠償事宜。
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