高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

據了解，這場車禍發生在今天傍晚6點左右，小港區沿海二路正是車多交通尖峰時段，當時這輛轎車行駛在沿海二路與永光路口附近，由於前方的曳引車因前方有車子車禍，趕緊煞車，這輛轎車也緊急煞車，不料後方的曳引車煞車不及，追撞轎車，轎車遭到猛撞，在2輛曳引車間車身慘遭擠扁，車輛全毀，不成車形。

據警方了解，轎車上有1名駕駛人，受困車內，在猛烈撞擊下，失去生命跡象。消防隊據報，出動7車14人趕往車禍現場搶救，趕緊切割車身救人，直到晚間7點30分，發現這名駕駛人已經死亡。經查，遭擠扁的轎車內死者，是29歲的郭姓男子。肇事原因由警方調查中。