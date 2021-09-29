快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

據了解，這場車禍發生在今天傍晚6點左右，小港區沿海二路正是車多交通尖峰時段，當時這輛轎車行駛在沿海二路與永光路口附近，由於前方的曳引車因前方有車子車禍，趕緊煞車，這輛轎車也緊急煞車，不料後方的曳引車煞車不及，追撞轎車，轎車遭到猛撞，在2輛曳引車間車身慘遭擠扁，車輛全毀，不成車形。

據警方了解，轎車上有1名駕駛人，受困車內，在猛烈撞擊下，失去生命跡象。消防隊據報，出動7車14人趕往車禍現場搶救，趕緊切割車身救人，直到晚間7點30分，發現這名駕駛人已經死亡。經查，遭擠扁的轎車內死者，是29歲的郭姓男子。肇事原因由警方調查中。

高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／擷自臉書高雄大小事
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／擷自臉書高雄大小事
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁。圖／擷自臉書高雄大小事
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁。圖／擷自臉書高雄大小事
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海二路今晚發生車禍，1輛轎車遭貨櫃曳引車追撞擠扁，消防人員搶救中。圖／讀者提供

車禍 高雄市

延伸閱讀

高雄熱氣球繫留體驗 10月8日愛河及月世界同步啟動

紅線違停車頭車尾都遭殃 台中肇事駕駛：不知發生何事

竊車先繳停車費...被PO網還恐嚇撤文 桃園毒鴛鴦落網

影／無號誌路口直直衝 台中2車交叉撞波及民宅鐵門

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

新北瑞芳鼻頭角步道一對男女迷路受困礁石 救出無大礙

新北市消防局今晚9點多接獲民眾報案，有2位民眾疑似受困鼻頭角步道，瑞芳消防分隊、鼻頭派出所及海巡署第二岸巡隊鼻頭安檢所立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。