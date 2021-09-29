北市防疫旅館火警演練 消防局：不能上鎖影響逃生

彰化市今年7月防疫旅館火警造成3名房客死亡、1名消防員殉職；台北市消防局為加強防疫旅館安全，今天上午在信義區防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響逃生。

演練模擬1樓櫃台電器設備電線走火擴大燃燒，大量濃煙上竄。員工啟動自衛消防編組機制，初期滅火，疏散居家檢疫民眾至戶外集結區；消防隊趕往滅火及搜救人命，著防護裝備緊急救護。

消防局說，全市防疫旅館資料預先建置在救災救護指揮派遣系統，以事先掌握潛在危害因素，並加強輔導員工遇事故立即通報，引導收容人員避難，過程中配合衛福部防疫規範，配戴口罩及保持社交距離。