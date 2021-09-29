快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

北市防疫旅館火警演練 消防局：不能上鎖影響逃生

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

彰化市今年7月防疫旅館火警造成3名房客死亡、1名消防員殉職；台北市消防局為加強防疫旅館安全，今天上午在信義區防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響逃生。

演練模擬1樓櫃台電器設備電線走火擴大燃燒，大量濃煙上竄。員工啟動自衛消防編組機制，初期滅火，疏散居家檢疫民眾至戶外集結區；消防隊趕往滅火及搜救人命，著防護裝備緊急救護。

消防局說，全市防疫旅館資料預先建置在救災救護指揮派遣系統，以事先掌握潛在危害因素，並加強輔導員工遇事故立即通報，引導收容人員避難，過程中配合衛福部防疫規範，配戴口罩及保持社交距離

針對傳染病指定隔離醫院、集中檢疫場所及防疫旅館等場所，消防局今年4月訂定「收容傳染病指定隔離醫院及場所火災搶救流程」，律定相關局處任務分工，優化搶救作業人員個人防護裝備、居檢者疏散集結點、人員清點、移置分流收容及災後完善清消。

台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供
台北市消防局在防疫旅館辦理自衛消防編組及搶救演練，要求各旅館門禁管制措施、避難動線應保持暢通，不能上鎖影響避難。圖／台北市消防局提供

防疫旅館 傳染病 社交距離 火災 消防員

延伸閱讀

北市文山清晨傳火警 現場遺留信號彈殘骸 警追查中

防疫處所火災搶救 北市訂流程保民眾安全

影／一鍵按下撤火場！中市消防局獲贈百組新型無線電

養雞舍傳火警 屋頂裝太陽能光電板灌救添阻礙

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。