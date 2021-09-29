桃園平鎮科技執法再+2！上路28天取締近5千件違規

桃園市20處「闖紅燈租賃式科技執法」本月1日上路，截至28日已取締4972件違規，7成來自北區，另平鎮區10月起也將新增2處「闖紅燈及測速照相」科技執法，分別位於中豐路一段166號前、台66線快速道路24K+160處；因應10月邁入「交通安全月」，警方也將針對路口易違規項目加強執法。

桃園市交警大隊指出，本月1日上路的20處闖紅燈租賃式科技執法，截至28日共取締4972件違規，其中北區3300件，前3名違規路口依序為「大園區三民路二段與航勤北路」1373件、「龜山區華亞三路與振興路口」484件及「龜山區萬壽路一段與中正路口計408件」。

南區共取締1672件，前3名違規路口依序為「平鎮區中豐路與新富街口」397件、「中壢區中北路與中山東路口」384件及「中壢區新中北路與榮民路口」220件。

交大指出，警察局在平鎮區自行布建2處科技執法，是採闖紅燈、測速二合一，將在10月1日啟用，分別是「中豐路一段166號前」、「台66線快速道路24K+160處」；兩處自9月16日起至28日宣導期間，共偵測1297件闖紅燈及超速違規，呼籲用路人勿心存僥倖，養成良好駕駛習慣。