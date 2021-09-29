司法精神病房111年設置6家 4年內關懷員增列千人

屏東縣超商女店員疑遭列管精神病患傷害。衛福部心口司長諶立中表示，明年完成設置6家司法精神病房，4年內增列千名社區關懷員，補起社會安全網漏洞，把過去安全網沒接住的人找出來。

屏東縣高樹鄉一間超商潘姓女店員26日因勸導男子戴口罩，被男子徒手攻擊挖雙眼，警方指出，男子是衛生局列管的精神病患。屏東縣長潘孟安今天表示，嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。此案再度引發強化社會安全網相關討論，其中包含加強司法精神資療服務。

司法精神病院討論已相當多年，以風險程度分級分流處理，高暴力風險、高復發風險的精神病患，將安置於司法精神病院，需要最高強度的戒護。中低風險者在北中南精神療養院設置司法精神病房；若屬更低暴力風險者，會安置在一般精神病院或療養院，甚至可回社區。

心理及口腔健康司司長諶立中今天下午告訴中央社記者，從無到有蓋一棟司法精神病院需要耗時多年，為了及早加強國內司法精神資療，規劃先從已有的精神療養院合作，設置司法精神病房，現在已經著手尋找適合的場地，明年一定可以完成4到6家司法精神病房設置。

對於屏東超商女店員遭攻擊事件，諶立中說，這是任何國家都可能發生的，精神病患者發病時未立刻處理，就會出現類似問題。強制就醫屬事發後處理，預防仍須仰賴社會安全網，尤其患者返家後，常遇到父母年邁、手足照顧有限，沒有人照顧，所以衛福部才會希望增加精神病患者照顧資源。

諶立中說，強化社會安全網第2期計畫從今年起展開，將強化跨體系、跨專業與公司協力服務、加強司法精神資療服務、持續拓展社福中心資源與保護服務、強化人力進用及專業久任、補強社區精神衛生體系與社區支持服務。

諶立中表示，其中社區關懷員是患者與醫療系統維持良好連結關鍵，但現在卻僅有百名社區關懷員，照顧10幾萬名精神病患者，強化社會安全網第2期力拚4年內將社區關懷員增至1000人以上；負責處理有肢體衝突、家暴、自殺紀錄難處理個案的心理衛生社工也將增至500人以上。

另外，諶立中也提及，會持續加強患者住院後啟動急性後期照顧，患者住院期間，關懷員要會從社區中進到醫院探訪，患者出院後3個月，醫療人員應該追蹤，避免停藥，並爭取長效針劑健保署給付限制降低，讓病識感低、不愛吃藥的患者能更穩定用藥。