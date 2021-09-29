快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司法精神病房111年設置6家 4年內關懷員增列千人

中央社 / 台北29日電

屏東縣超商女店員疑遭列管精神病患傷害。衛福部心口司長諶立中表示，明年完成設置6家司法精神病房，4年內增列千名社區關懷員，補起社會安全網漏洞，把過去安全網沒接住的人找出來。

屏東縣高樹鄉一間超商潘姓女店員26日因勸導男子戴口罩，被男子徒手攻擊挖雙眼，警方指出，男子是衛生局列管的精神病患。屏東縣長潘孟安今天表示，嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。此案再度引發強化社會安全網相關討論，其中包含加強司法精神資療服務。

司法精神病院討論已相當多年，以風險程度分級分流處理，高暴力風險、高復發風險的精神病患，將安置於司法精神病院，需要最高強度的戒護。中低風險者在北中南精神療養院設置司法精神病房；若屬更低暴力風險者，會安置在一般精神病院或療養院，甚至可回社區。

心理及口腔健康司司長諶立中今天下午告訴中央社記者，從無到有蓋一棟司法精神病院需要耗時多年，為了及早加強國內司法精神資療，規劃先從已有的精神療養院合作，設置司法精神病房，現在已經著手尋找適合的場地，明年一定可以完成4到6家司法精神病房設置。

對於屏東超商女店員遭攻擊事件，諶立中說，這是任何國家都可能發生的，精神病患者發病時未立刻處理，就會出現類似問題。強制就醫屬事發後處理，預防仍須仰賴社會安全網，尤其患者返家後，常遇到父母年邁、手足照顧有限，沒有人照顧，所以衛福部才會希望增加精神病患者照顧資源。

諶立中說，強化社會安全網第2期計畫從今年起展開，將強化跨體系、跨專業與公司協力服務、加強司法精神資療服務、持續拓展社福中心資源與保護服務、強化人力進用及專業久任、補強社區精神衛生體系與社區支持服務。

諶立中表示，其中社區關懷員是患者與醫療系統維持良好連結關鍵，但現在卻僅有百名社區關懷員，照顧10幾萬名精神病患者，強化社會安全網第2期力拚4年內將社區關懷員增至1000人以上；負責處理有肢體衝突、家暴、自殺紀錄難處理個案的心理衛生社工也將增至500人以上。

另外，諶立中也提及，會持續加強患者住院後啟動急性後期照顧，患者住院期間，關懷員要會從社區中進到醫院探訪，患者出院後3個月，醫療人員應該追蹤，避免停藥，並爭取長效針劑健保署給付限制降低，讓病識感低、不愛吃藥的患者能更穩定用藥。

衛福部心口司長諶立中表示，明年完成設置6家司法精神病房，4年內增列千名社區關懷員，補起社會安全網漏洞。示意圖／聯合報系資料照
衛福部心口司長諶立中表示，明年完成設置6家司法精神病房，4年內增列千名社區關懷員，補起社會安全網漏洞。示意圖／聯合報系資料照

司法 患者 衛生局 衛福部

延伸閱讀

金門第3間社區公共托育家園 可望111年初啟用

思覺失調男多次傷害村民 潘孟安：社會安全網漏失檢討

解決建物設置充電樁爭議　內政部擬修法放寬條件

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。