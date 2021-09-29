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桃園女騎士左轉與汽車擦撞 搶救三天仍不治

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園19歲劉姓機車女騎士本月25日行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓自小客車工程師駕駛發生事故，劉女當下頭部先倒地，造成嚴重顱內出血、身體多處骨折及肺及腦幹受傷，送醫經3天搶救後，於昨天下午1時許宣告不治。

劉女25日行經平鎮區延平路二段107巷口，疑似要左轉，便切進內車道，與內車道直行的余工程師發生事故，劉女倒地並由頭部先著地，余工程師立即報警，平鎮警分局獲報後也通知交通分隊員警一同到場處理，並將劉女送往連新國際醫院再轉往林口長庚紀念醫院就診。

但因劉女傷勢嚴重，經診斷劉女顱內出血、顱骨、左腳踝及顏面骨骨折、雙側肺挫傷及腦幹衰竭，經3天急救後仍回天乏術，於昨天下午1時許宣告不治，相關詳細肇事原因已交由警方調查，死亡原因檢察官法醫釐清中。

桃園19歲劉姓機車女騎士本月25日行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓自小客車工程師駕駛發生事故，送醫經3天搶救後，於昨天下午1時許宣告不治。示意圖。圖／翻攝自Google地圖
桃園19歲劉姓機車女騎士本月25日行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓自小客車工程師駕駛發生事故，送醫經3天搶救後，於昨天下午1時許宣告不治。示意圖。圖／翻攝自Google地圖
劉女傷勢嚴重，經3天急救後仍回天乏術，相關詳細肇事原因已交由警方調查，死亡原因檢察官法醫釐清中。記者翁唯真／攝影
劉女傷勢嚴重，經3天急救後仍回天乏術，相關詳細肇事原因已交由警方調查，死亡原因檢察官法醫釐清中。記者翁唯真／攝影

骨折 車道 桃園

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