桃園女騎士左轉與汽車擦撞 搶救三天仍不治

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

2021-09-29 19:45