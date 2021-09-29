聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園女騎士左轉與汽車擦撞 搶救三天仍不治
桃園19歲劉姓機車女騎士本月25日行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓自小客車工程師駕駛發生事故，劉女當下頭部先倒地，造成嚴重顱內出血、身體多處骨折及肺及腦幹受傷，送醫經3天搶救後，於昨天下午1時許宣告不治。
劉女25日行經平鎮區延平路二段107巷口，疑似要左轉，便切進內車道，與內車道直行的余工程師發生事故，劉女倒地並由頭部先著地，余工程師立即報警，平鎮警分局獲報後也通知交通分隊員警一同到場處理，並將劉女送往連新國際醫院再轉往林口長庚紀念醫院就診。
但因劉女傷勢嚴重，經診斷劉女顱內出血、顱骨、左腳踝及顏面骨骨折、雙側肺挫傷及腦幹衰竭，經3天急救後仍回天乏術，於昨天下午1時許宣告不治，相關詳細肇事原因已交由警方調查，死亡原因檢察官法醫釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言