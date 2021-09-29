影／宵小盜剪電纜害女騎士摔車 員警從湖口追到口湖逮人

40歲李姓男子涉嫌四處隨機盜剪電線，9月初苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人騎機車行經中山路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，全身多處擦挫傷，右手臂大面積脫皮出血，通霄警分局員警採證後，發現是電線遭盜剪引發的交通事故，立即組專案小組追查，「以車追人」鍥而不捨到新竹、雲林、台南等地查緝，前天終於將他逮捕到案，調查後依竊盜、公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局9月5日受理110報案，一名機車女騎士在通霄鎮中山路498巷口前道路，遭掉落的電纜線絆倒摔車，員警現場採證發現是台電的電纜電纜遭歹徒剪斷竊取，遺留未剪斷的電纜線散落車道上，婦人騎車路過時前車輪捲入電線而摔車。

通霄分局組成專案小組查緝，經調閱影像，發現竊嫌光天化日下在於台1線公路旁的巷道行竊電纜線後，又以夜色掩護到苑裡鎮蕉埔地區連續犯下2件電纜線竊案，共得手電纜250多公尺。

員警查出嫌犯使用新竹湖口地區的車輛，派員查訪，發現車主將車借給他人使用，對方目前在雲林口湖及台南一帶活動，員警鍥而不捨前往查察蒐證，經報請檢察官核發拘票，27日順利將李姓嫌犯拘捕到案，員警發現他與苗栗毫無地緣關係，只是駕車經過，就起意盜剪沿途電纜，還造成騎士摔車，行徑惡劣。