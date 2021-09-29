快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宵小盜剪電纜害女騎士摔車 員警從湖口追到口湖逮人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

40歲李姓男子涉嫌四處隨機盜剪電線，9月初苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人騎機車行經中山路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，全身多處擦挫傷，右手臂大面積脫皮出血，通霄警分局員警採證後，發現是電線遭盜剪引發的交通事故，立即組專案小組追查，「以車追人」鍥而不捨到新竹、雲林、台南等地查緝，前天終於將他逮捕到案，調查後依竊盜、公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局9月5日受理110報案，一名機車女騎士在通霄鎮中山路498巷口前道路，遭掉落的電纜線絆倒摔車，員警現場採證發現是台電的電纜電纜遭歹徒剪斷竊取，遺留未剪斷的電纜線散落車道上，婦人騎車路過時前車輪捲入電線而摔車。

通霄分局組成專案小組查緝，經調閱影像，發現竊嫌光天化日下在於台1線公路旁的巷道行竊電纜線後，又以夜色掩護到苑裡鎮蕉埔地區連續犯下2件電纜線竊案，共得手電纜250多公尺。

員警查出嫌犯使用新竹湖口地區的車輛，派員查訪，發現車主將車借給他人使用，對方目前在雲林口湖及台南一帶活動，員警鍥而不捨前往查察蒐證，經報請檢察官核發拘票，27日順利將李姓嫌犯拘捕到案，員警發現他與苗栗毫無地緣關係，只是駕車經過，就起意盜剪沿途電纜，還造成騎士摔車，行徑惡劣。

通霄分局表示，電力是任何人不可或缺的必需品，對於農、工、養殖業者，更是生計命脈，電纜線一旦遭盜剪，輕者造成不便，重者殃及生命、身家損失，歹徒盜剪電纜線後往往賤價出售，完全不顧電力公司、工廠、住宅失竊者，需花費數倍金錢才能再次鋪設，因此警方相當重視這類竊盜案的查緝工作，呼籲民眾若發現任何可疑人、車，請逕撥打110報案電話。

苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣通霄鎮一名52歲婦人9月初騎機車行經台1線公路一處巷口時，遭掉落地面的電線絆倒摔車，警方成立專案小組查出盜剪電纜的歹徒。圖／記者胡蓬生翻攝

竊盜

延伸閱讀

摔車重創頸椎致癱瘓 女騎士緊急動刀1周就能走

女騎士疑停平交道鐵軌上等紅燈 警：最高罰9萬

男酒駕失控撞5車 女騎士剛停好機車就被撞

台南市刑大逮到偷竊台電電線嫌犯 台電送獎金致謝

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。