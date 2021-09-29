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攻擊店員男強制治療...出院後如何處置？ 屏檢：有羈押理由將聲押

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣高樹鄉超商女店員因勸導男子戴口罩遭到暴力攻擊，男子事後被強制送醫治療。屏東地檢署今天表示，男子若出院後，如有事實足認有羈押理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。

屏東地檢署表示，得知轄內有疑似精神病患傷人案件後，隨即向警方瞭解案情，發現楊男是衛生局列管的精神病患，警方於26日案發當天，已依精神衛生法第32條第1項規定，將他強制送醫治療，目前仍在醫院住院治療中。

屏檢表示，案發當時的情形，警方已積極調查偵辦中，這件刑事案件雖還沒有移送檢方偵辦，屏檢仍已通知警方應密切掌握楊男後續治療情形；如果經醫院評估可出院時，隨即通知檢方。

屏檢表示，承辦檢察官將積極指揮警方對楊男依法妥適處置，如有事實足認被告有羈押的理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。

屏檢指出，楊男今年6月30日涉犯傷害案件，警方當天依法將楊男送醫強制治療，經醫院評估可出院，警方於8月15日製作被告警詢筆錄後，於9月8日函送屏檢，屏檢分案後承辦檢察官立即定庭傳訊被告。

屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟走進櫃台襲擊女店員雙眼，女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟走進櫃台襲擊女店員雙眼，女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛生局 檢察官

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