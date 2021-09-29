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攻擊店員男強制治療...出院後如何處置？ 屏檢：有羈押理由將聲押
屏東縣高樹鄉超商女店員因勸導男子戴口罩遭到暴力攻擊，男子事後被強制送醫治療。屏東地檢署今天表示，男子若出院後，如有事實足認有羈押理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。
屏東地檢署表示，得知轄內有疑似精神病患傷人案件後，隨即向警方瞭解案情，發現楊男是衛生局列管的精神病患，警方於26日案發當天，已依精神衛生法第32條第1項規定，將他強制送醫治療，目前仍在醫院住院治療中。
屏檢表示，案發當時的情形，警方已積極調查偵辦中，這件刑事案件雖還沒有移送檢方偵辦，屏檢仍已通知警方應密切掌握楊男後續治療情形；如果經醫院評估可出院時，隨即通知檢方。
屏檢表示，承辦檢察官將積極指揮警方對楊男依法妥適處置，如有事實足認被告有羈押的理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。
屏檢指出，楊男今年6月30日涉犯傷害案件，警方當天依法將楊男送醫強制治療，經醫院評估可出院，警方於8月15日製作被告警詢筆錄後，於9月8日函送屏檢，屏檢分案後承辦檢察官立即定庭傳訊被告。
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