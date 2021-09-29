質疑民權大橋警方不當偷拍 網友指「有照相警示標誌」

台北市國民黨籍議員李明賢，昨（28）天在臉書以「民權大橋，警方偷拍陷阱橋？」為題，懷疑北市警方躲橋偷拍，又調閱數據發現，該路段一年開出上千張罰單，質疑警方是為了衝業績而拍，引來內湖民眾熱議；不過，有網友指出，民權大橋上橋處明顯有「速限與照相的警示標誌」，怎麼會說警方是偷拍？

議員李明賢昨天貼出數據，指出民權大橋內湖往松山方向，過去5年每年上千件罰單，累積達2萬5千多件，平均一天15件，罰鍰等於機車騎士一天的工資，並貼出一張警方站在橋上拍照的照片，直指警方偷拍、陷害機車騎士。

該貼文引起內湖民眾熱議，又以內科上班族為多，有人留言說「維護治安的人變身肖小？」、「民權大橋這樣拍都多少年了」、「警察取締應該光明正大，這樣跟小偷有什麼兩樣」。

不過，有網友持相反意見，認為「我覺得沒什麼不妥」，還有人直說「本末倒置～應該是教育人民要遵守交通規則而不是檢討警方做法！如果人民守法還能被照相嗎？」

據查，該路段上橋處確實有「速限與照相的警示標誌」，執法警方也合法在100至300公尺之後才架設照相設備，因此不能說偷拍。