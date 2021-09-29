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羅生門！控師騙她上床的女大生去年就報警 科技董座躺摩鐵床上等警察

聯合報 / 記者蕭雅娟翁至成李隆揆／台北即時報導

昨天教師節Ｄcard上有名女生爆料，自己患有精神方面身心障礙疾病，並指控台灣大學一名李姓教授是狼師，誘騙她上床，還疑似被老師傳染性病，稍早報案三聯單指出，被告不是教授，而是一名黃姓科技董座，全案竟是場烏龍。女生與黃男2人在摩鐵發生4次性關係，雙方因金錢談不攏女生報案，董座則躺在床上等警察來，2人互相提告，去年4月間皆不起訴處分。

女生在網路上指出，她被教授又騙上床，甚至被威脅「身後有人，黑的白的都有，報案前會出手處理她和家人」她誤以為教授單身，但事實上教授已婚，有２個小孩，外面還有維持多年的固定炮友，發文附上與教授的Line對話紀錄、刑事報案三聯單，並提醒校外人士小心，不像偶人跟我受到一樣遭遇。

稍早，該女生的報案三聯單遭踢爆，被告對象非李姓教授，而是一名51歲黃姓科技公司董座，女生在去年2月13日清晨4時許報案，自稱在摩鐵遭人乘機性交，警方到場見到，黃男「躺在床上等警察來」。

黃男供稱，在網路上認識該名女生，當天晚上開車回台北途中，接到女生來電，約他到北市南港區一家摩鐵開房間，他則驅車前往摩鐵，在房間內和女生發生4次性行為，包含口交、侵入下體等。

黃男喊冤稱，發生關係後，女生開口要錢，稱「要不要給錢？不給錢就報警」黃男認爲是合意性行為，直接躺在床上等警察來。2月13日清晨，警方獲報派員至摩鐵，黃男就配合警方的流程作業。

此妨害性自主案件，去年2月經南港分局依照乘機性交罪嫌送辦，去年4月經士林地檢署檢察官偵結，認為證據不足，給予不起訴處分。另，黃男不滿女生事後開口討錢，去年也對女生提告「恐嚇取財未遂」，檢察官同樣在去年4月認為，黃男承認在房間內發生4次性行為，且雙方各執一詞，各說各話，認為證據不足，給予不起訴處分。

該女貼出報案三聯單呼籲校內外人士小心提防。圖／取自「Dcard」
該女貼出報案三聯單呼籲校內外人士小心提防。圖／取自「Dcard」

摩鐵 警察 性行為 檢察官

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