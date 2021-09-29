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女騎士疑停平交道鐵軌上等紅燈 警：最高罰9萬
一名女子騎機車昨天上午經過嘉義市宏仁女中前方的平交道，疑就停在平交道的鐵軌停等紅燈，被網友目擊拍下到臉書社團爆料公社貼文，直言「停在軌道上不覺得奇怪嗎」；鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，會調相關監視器，確認是否涉違規臨停，恐最高罰9萬元。
根據網友貼文的畫面顯示，昨上午10點41分，女騎士當時於宏仁女中前方，忠孝一街與忠孝路的路口，號誌為紅燈，她就停在平交道鐵軌上。
網友於爆料公社臉書貼文指出，「溫馨提醒各位爆友，平交道前如是路口紅綠燈時，請留意地上停止標線位置，然後...拜託停車時注意一下四周啊，姐妳就這樣停在軌道上不覺得奇怪嗎，前後路人都跟妳比劃叫妳快離開，妳還在平交道上滑阿滑看手機（?），不就剛好沒火車來，不然我看4支柵欄都放下來妳還在裡面吧」。
鐵警局高雄分局嘉義派出所所長李盈樺說，目前正調閱附近監視器，檢視畫面，確認女騎士是否有臨停在鐵軌上，若屬實，可依違反道路交通管理處罰條例54條3項，「在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車」可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。
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