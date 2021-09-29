快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女騎士疑停平交道鐵軌上等紅燈 警：最高罰9萬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

一名女子騎機車昨天上午經過嘉義市宏仁女中前方的平交道，疑就停在平交道的鐵軌停等紅燈，被網友目擊拍下到臉書社團爆料公社貼文，直言「停在軌道上不覺得奇怪嗎」；鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，會調相關監視器，確認是否涉違規臨停，恐最高罰9萬元。

根據網友貼文的畫面顯示，昨上午10點41分，女騎士當時於宏仁女中前方，忠孝一街與忠孝路的路口，號誌為紅燈，她就停在平交道鐵軌上。

網友於爆料公社臉書貼文指出，「溫馨提醒各位爆友，平交道前如是路口紅綠燈時，請留意地上停止標線位置，然後...拜託停車時注意一下四周啊，姐妳就這樣停在軌道上不覺得奇怪嗎，前後路人都跟妳比劃叫妳快離開，妳還在平交道上滑阿滑看手機（?），不就剛好沒火車來，不然我看4支柵欄都放下來妳還在裡面吧」。

鐵警局高雄分局嘉義派出所所長李盈樺說，目前正調閱附近監視器，檢視畫面，確認女騎士是否有臨停在鐵軌上，若屬實，可依違反道路交通管理處罰條例54條3項，「在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車」可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

1名女騎士涉臨停在嘉義市宏仁女中前方的平交道停等紅燈，警方說已調監視器確認有無違反道路交通管理處罰條例。圖／翻攝臉書社團爆料公社
1名女騎士涉臨停在嘉義市宏仁女中前方的平交道停等紅燈，警方說已調監視器確認有無違反道路交通管理處罰條例。圖／翻攝臉書社團爆料公社
網友昨天在嘉義市宏仁女中前方的平交道，目擊女騎士停在鐵軌上。圖／翻攝臉書社團爆料公社
網友昨天在嘉義市宏仁女中前方的平交道，目擊女騎士停在鐵軌上。圖／翻攝臉書社團爆料公社

爆料公社 嘉義 監視器

延伸閱讀

男酒駕失控撞5車 女騎士剛停好機車就被撞

疑流浪狗闖鐵軌與自強號擦撞 列車停駛台鐵緊急搶修

台北市信義區松高路死亡車禍　聯結車疑視線死角輾斃機車女騎士

影／女騎士遭右轉大貨車壓至車底 千斤頂救出送醫

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。