屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作3、4年，潘女的母親難過的說，看到女兒被壓在地上，兩眼開刀，還有腦震盪，女兒現在半夜睡不著，還會驚嚇醒來。

屏東縣副縣長吳麗雪今到醫院探視潘女與家屬，家屬仍相當驚恐，並請院方全力救治。

潘女母親難過說，女兒的兩眼開刀，一眼縫3針，一眼縫5針，左眼球塌，鼻梁碎裂，還有腦震盪，「看到女兒被壓制畫面，真的很害怕」，女兒很孝順，在家都會幫忙做家事、很貼心。女兒現在清醒，兩眼紗布包起來，星期六還要開鼻子的手術。

商店潘姓女店長說，商店在地方開10多年，女店員表現很不錯、很乖巧，在這邊工作3、4年，很盡心照顧這家店，是個善良的女孩，看到受傷真的很心疼。