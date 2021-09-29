聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒
屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作3、4年，潘女的母親難過的說，看到女兒被壓在地上，兩眼開刀，還有腦震盪，女兒現在半夜睡不著，還會驚嚇醒來。
屏東縣副縣長吳麗雪今到醫院探視潘女與家屬，家屬仍相當驚恐，並請院方全力救治。
潘女母親難過說，女兒的兩眼開刀，一眼縫3針，一眼縫5針，左眼球塌，鼻梁碎裂，還有腦震盪，「看到女兒被壓制畫面，真的很害怕」，女兒很孝順，在家都會幫忙做家事、很貼心。女兒現在清醒，兩眼紗布包起來，星期六還要開鼻子的手術。
商店潘姓女店長說，商店在地方開10多年，女店員表現很不錯、很乖巧，在這邊工作3、4年，很盡心照顧這家店，是個善良的女孩，看到受傷真的很心疼。
女店長一說到楊男又相當氣憤，女店長說，楊男猶如社區不定時炸彈，村莊的人都很害怕，看到他都要閃遠遠，楊男都專挑眼睛下手，先前還地方還有傳楊男會挖狗的眼睛、吃狗，人人自危。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言