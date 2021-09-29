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小貨車壓線停路肩 六旬婦騎車擦撞噴飛送醫不治
南投縣國姓鄉63歲徐姓婦人昨騎車行經台14線44.7K附近，不慎擦撞停放在路邊的小貨車，連人帶車噴飛，送醫後不治；經檢警勘驗現場，該貨車雖緊靠路肩停放，但左後輪壓在白線上，車斗則超出白線，訊後依過失致死罪嫌將駕駛送辦。
據了解，徐婦家住國姓北山村，因從事居家服務工作，昨天下午2時許從住家要去大石村的案家服務，騎車往草屯方向行經台14線中潭公路44.7K附近時，疑因路旁果樹茂密妨礙視線，未察覺同向路邊停放小貨車，連人帶車擦撞後噴飛。
該輛貨車的52歲彭姓駕駛當時就站在貨車右後方整理車斗內的工具，見意外發生被嚇傻，回神後立刻上前查看，並通報119，而救護車到場後，隨即將受傷倒地，但意識不清的徐婦送醫，急救後仍於下午3時50分宣告不治。
經檢警勘查事故現場，發現肇事貨車緊靠路肩旁空地，與道路幾乎平行，雖停在路肩上，但左後方車輪壓在白線上，左側車斗因此超出白線約10公分，車後方又無擺設相關警示標誌，而有違停疑慮，訊後，今天依過失致死罪嫌將彭男送辦。
至於肇事地點附近樹木枝葉茂密，是否妨礙行車視線，檢警表示，案發現場路旁有果樹生長，且枝葉是朝道路方向茂密發展，不排除貨車被茂密枝葉遮蔽，影響機車騎士行經時的視線及反應力，但詳細肇因及相關責任仍需進一步調查釐清。
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