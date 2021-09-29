被告另有其人！女網友貼文籲防「台大狼師」 報案聯單藏疑點

一名自稱台大女學生的網友昨天在社群網站「Dcard」上發文，指一名台大男教授藉她諮詢學業規劃事宜，從約喝咖啡變約喝酒小酌，明明已婚又誆稱單身，和她發生性行為，並貼出報案三聯單呼籲校內外人士小心提防；此文引發網友關注，但經調查，該三聯單被告另有其人，全案已在去年偵結，不起訴處分。

該名女子貼文表示，她本來只是想問教授關於學業規劃的問題，但教授不約學校辦公室，先約校外咖啡廳，又改約喝酒小酌，後來更利用她的精神障礙，誘騙上床。

該女指控，教授已婚，有2個小孩，在外有固定炮友，卻騙她單身；兩人發生性行為時，教授未戴套，而她疑似被傳染性病。當該女說要走法律途徑，教授就稱「我身後有人，黑的白的都有，你報案前就會處理你跟你的家人」。

貼文最後提到，「他是台大教授，請校內外人士小心，不希望有人在跟我遭受一樣遭遇」，該貼文引發各界關注。