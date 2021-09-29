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南市警界大風吹隊長升副分局長 29人10月1日到任

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今下午公布新一波人事調動名單，有29人職務異動，10月1日上任，名單大都如外界預期。其中，市警局公關室主任，由市警局督察林郁誌接任，白河警分局副分局長由歸仁偵查隊張李昆燁升任。

新任人事名單如下：公共關係室主任林郁誌（原市警局督察）、本局督察室督察蔣宗志（原本局秘書室秘書）、本局督察室督察施衣峯（原第一分局副分局長）、本局保安科第四序列專員陳俊凱（原第四分局副分局長）、本局秘書室秘書吳麗娟（原第六分局副分局長）、第六分局副分局長陳敏雄（原善化分局副分局長）、善化分局副分局長郭乃榮（原刑事警察大隊副大隊長）、第一分局副分局長洪國雄（原第二分局副分局長）。

第二分局副分局長張翊雋（原歸仁分局副分局長）、歸仁分局副分局長徐百瑄（原麻豆分局副分局長）、麻豆分局副分局長廖淦龍（原玉井分局副分局長）、第四分局副分局長王民安（原永康分局副分局長）。

永康分局副分局長朱恩銳（原第五分局副分局長）、第五分局副分局長顏水波（原第二分局副分局長）、第二分局副分局長李忠憲（原白河分局副分局長）。

白河分局副分局長李昆燁（原歸仁分局偵查隊隊長）、刑事警察大隊副大隊長葉景星（原新營分局偵查隊隊長）、玉井分局副分局長林佳輝（原第一分局督察組組長）、歸仁分局偵查隊隊長柯景祥（原學甲分局偵查隊隊長）。

新營分局偵查隊隊長王啟仁（原第一分局偵查隊隊長）、第一分局偵查隊隊長陳政輝（原善化分局偵查隊隊長）、善化分局偵查隊隊長胡義忠（原白河分局偵查隊隊長）、白河分局偵查隊隊長李政憲（原刑事警察大隊偵查第三隊隊長）、學甲分局偵查隊隊長邱緯賓（原刑事警察大隊偵查第六隊隊長）、刑事警察大隊偵查第二隊隊長周志遠（原刑事警察大隊偵查組組長）、刑事警察大隊偵查組組長吳俊諺（原刑事警察大隊專員）。

刑事警察大隊偵查第三隊隊長劉智豪（原刑事警察大隊專員）、刑事警察大隊偵查第六隊隊長劉文棋（原刑事警察大隊專員）、刑事警察大隊專員蔡鳴峻（原法制室警務正）。

南市警界新一批大調動，29人10月1日到任。圖／取自台南市政府警察局
南市警界新一批大調動，29人10月1日到任。圖／取自台南市政府警察局
南市警界新一批大調動，29人10月1日到任。記者謝進盛／翻攝
南市警界新一批大調動，29人10月1日到任。記者謝進盛／翻攝

警察 台南

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