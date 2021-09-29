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台南葬儀業者輕生 妻子和家人哀傷認屍

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市潘姓殯葬業者昨晚疑因涉及強制猥褻26歲女子案，受不了壓力輕生，檢警今天在台南市立殯儀館進行相驗，潘妻和家人配合檢警調查，潘妻神情哀戚，不發一語。

台南地檢署說，潘經檢察官相驗未發現有外傷，認定死因為燒炭導致一氧化碳中毒，死者生前所涉及刑事案件，檢察官會依刑事訴訟法相關規定辦理。

潘近日被26歲的女子指控在面試時對她襲胸，做猥褻舉動，警方受理報案時起初認定是性騷擾，再傳訊女方後，改依強制猥褻罪嫌送辦。這件事被媒體報導後，28日晚間7點多潘竟被家人發現在自家葬儀社廁所內輕生，現場留有遺書。

昨天晚上近11點，潘妻子到派出所接受詢問筆錄時，情緒激動，表明拒絕受訪，不表示任何意見。檢警今天上午11點會同法醫檢驗員在南市立殯葬所相驗潘遺體，潘妻子家人都到場協助指認，潘妻戴著黑色帽子與佩戴黑口罩，神情相當哀戚，拒絕採訪。

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猥褻 台南 檢察官

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