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影／「人體大法師」現身台中商圈！中警：多個分局獲報
近日網路社群瘋傳一名半裸年輕男子，在交通頻繁的路口熱舞，甚至模仿電影「大法師」中邪的倒立姿勢，引起用路人側目，網友從影片的背景認出，男子有出現在台中一中商圈、逢甲商圈、台中市交通局等地點，台中市警局表示，該名男子在路口熱舞的狀況，已違反道交條例，第一、第二、第六警分局都有接獲過民眾報案，根據二分局的統計資料，今年9月19日迄今，已對男子開出4張罰單，開罰1200元。
台中市警局調查，涉案的鄭姓男子，年約29歲，今年間已陸續接獲分局反映，他有出現在台中市北區的一中商圈、西屯區的逢甲商圈，以及西區的台中市交通局前的重要路口，赤裸上身在街頭熱舞，時常引來民眾側目，不少用路人也會向警方檢舉。
根據第一、第二、第六警分局的回報，僅有第二警分局從9月19日迄今，針對鄭有開出4張違反道路交通管理處罰條例罰單，每張開罰300元，總計對鄭開罰1200元，其他分局則是有獲報，但到場時，鄭已離開現場，鄭對於警員的詢問，對答清楚，還說「要跳遍大台中」，據同仁查訪的資料，鄭目前居無定所，被有註記為街友。
台中市警局表示，鄭姓男子在街頭熱舞的行為，構成道交條例第78條，行人在交通頻繁的道路，或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可罰300元，提醒民眾在外通行，遵守交通規則，以免受罰。
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