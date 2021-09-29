高雄安養中心男子持刀傷子 父子倆全送醫

高雄市左營區某養護中心今天中午疑發生持刀傷人事故，住養護中心的許姓男子情緒不佳，工作人員安撫不下來，通知他兒子到場，要穩定老翁的情緒，但老翁手持小刀，兒子要搶下他的刀子，遭劃傷右手掌，工作人員趕緊向119求救，父子已由救護人員送高雄榮總治療中。

據了解，許姓男子（60歲）住養護中心，今天中午12點30分，他突然情緒波動，養護中心工作人員要安撫他，但他大吼大叫，工作人員控制不下，便通知他的獨子（34歲）到養中心探視。