快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男涉侵占8噸國有林木市價逾百萬 花蓮林警聯手查獲

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮林管處及保七總隊聯手破獲一起涉嫌侵占國有林木及漂流木，在黃姓男子位於花蓮縣富里鄉的倉庫，查獲一批總重逾8噸的林木，其中含紅檜、櫸木等貴重木，市價初估逾百萬元。黃嫌辯稱是在出海口撿拾，全案已依違反森林法等罪嫌移送法辦，並追查後續收贓管道。

這批林木數量龐大，被藏放在富里鄉一處鐵皮工廠旁。黃嫌向警方表示，他是到出海口撿拾漂流木，並不知道是國有林木，但這批林木數量龐大，林、警對他的說法存疑，目前依違反森林法、竊盜、侵占等罪嫌移送，是否涉及盜伐及後續銷贓管道，仍在持續追查。

林管處副處長王怡靖說，河川、海灘或海岸邊經常累積大量漂流木，這些都是國有財產，並不是無主之物。依照森林法規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，之後公告開放，當地居民才可自由撿拾清理。

林管處初步清查，這次查獲的林木中，含有紅檜、台灣肖楠、香杉、台灣杉等貴重木，初步估計市價超過百萬元。林管處呼籲，違法撿拾貴重木，將加重刑期二分之一，併科贓額10倍到20倍罰金，請民眾千萬不要以身試法。

保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供
保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供
保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供
保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供
保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供
保七第9大隊與花蓮林管處人員，查獲黃姓男子涉嫌侵占大批林木。圖／花蓮林管處提供

漂流木 竊盜

延伸閱讀

花蓮農產品手工皂遭盜用商品照 業者呼籲勿受騙

花蓮頻地震校舍受損 台積電慈善基金會義助修繕

花蓮慈濟皮膚科醫師視訊診療 舒緩澎湖居民皮膚紅腫癢

台北確診男中秋返花蓮老家過節 匡列3人隔離

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。