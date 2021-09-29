男涉侵占8噸國有林木市價逾百萬 花蓮林警聯手查獲

花蓮林管處及保七總隊聯手破獲一起涉嫌侵占國有林木及漂流木，在黃姓男子位於花蓮縣富里鄉的倉庫，查獲一批總重逾8噸的林木，其中含紅檜、櫸木等貴重木，市價初估逾百萬元。黃嫌辯稱是在出海口撿拾，全案已依違反森林法等罪嫌移送法辦，並追查後續收贓管道。

這批林木數量龐大，被藏放在富里鄉一處鐵皮工廠旁。黃嫌向警方表示，他是到出海口撿拾漂流木，並不知道是國有林木，但這批林木數量龐大，林、警對他的說法存疑，目前依違反森林法、竊盜、侵占等罪嫌移送，是否涉及盜伐及後續銷贓管道，仍在持續追查。

林管處副處長王怡靖說，河川、海灘或海岸邊經常累積大量漂流木，這些都是國有財產，並不是無主之物。依照森林法規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，之後公告開放，當地居民才可自由撿拾清理。