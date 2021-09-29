思覺失調男多次傷害村民 潘孟安：社會安全網漏失檢討

屏東縣高樹鄉50歲楊姓男子患有思覺失調，多次傷害村民，讓村民飽受驚嚇，猶如不定時炸彈，周日又發生襲擊超商女店員雙眼，造成眼睛受傷眼中，新南村長張吉源說，很頭痛，一陣又一陣，6月還拿菜刀砍老婦人脖子，每次送醫又很快出來，村民醞釀連署希望他們搬離社區；縣長潘孟安說，因為社會安全網漏失，發生精神病患攻擊超商店員事件，感到很遺憾，會深切檢討。

潘孟安說，警方在第一時間已逮捕嫌犯，目前收治醫院，該名嫌犯有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。

據了解，50歲楊姓男子有思覺失調症，11年就有相關紀錄，2017年開始就醫，楊男屬難治型患者，每次進出醫院，過沒多久又會吵著要出院，衛生局指出，會再與醫院評估，針對此個案展開強制治療。

今年6月30 日，高樹鄉的林婆婆在早餐店莫名其妙遭楊持菜刀攻擊，割傷脖子、肚子，林婆婆餘悸猶存說，現在回想起來都還是很害怕，到現在都不敢出門，很怕他會再找上門，當時楊男強制治療，今年8月16日出院。未料9月26日，楊男疑因不滿超商女店員提醒他要戴口罩，竟徒手攻擊女店員雙眼，雙眼受傷，鼻樑碎裂，女店員眼睛手術兩次，周六要開鼻子手術。

屏東縣府指出，被害人在高雄的醫院治療，縣長潘孟安立即致電給醫院，請院方全力救治，並請副縣長吳麗雪趕往高雄，了解傷者狀況及慰問家屬，縣府團隊隨時提供家屬相關協助，包括醫療、心理創傷輔導等。