快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

思覺失調男多次傷害村民 潘孟安：社會安全網漏失檢討

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉50歲楊姓男子患有思覺失調，多次傷害村民，讓村民飽受驚嚇，猶如不定時炸彈，周日又發生襲擊超商女店員雙眼，造成眼睛受傷眼中，新南村長張吉源說，很頭痛，一陣又一陣，6月還拿菜刀砍老婦人脖子，每次送醫又很快出來，村民醞釀連署希望他們搬離社區；縣長潘孟安說，因為社會安全網漏失，發生精神病患攻擊超商店員事件，感到很遺憾，會深切檢討。

潘孟安說，警方在第一時間已逮捕嫌犯，目前收治醫院，該名嫌犯有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。

據了解，50歲楊姓男子有思覺失調症，11年就有相關紀錄，2017年開始就醫，楊男屬難治型患者，每次進出醫院，過沒多久又會吵著要出院，衛生局指出，會再與醫院評估，針對此個案展開強制治療。

今年6月30 日，高樹鄉的林婆婆在早餐店莫名其妙遭楊持菜刀攻擊，割傷脖子、肚子，林婆婆餘悸猶存說，現在回想起來都還是很害怕，到現在都不敢出門，很怕他會再找上門，當時楊男強制治療，今年8月16日出院。未料9月26日，楊男疑因不滿超商女店員提醒他要戴口罩，竟徒手攻擊女店員雙眼，雙眼受傷，鼻樑碎裂，女店員眼睛手術兩次，周六要開鼻子手術。

屏東縣府指出，被害人在高雄的醫院治療，縣長潘孟安立即致電給醫院，請院方全力救治，並請副縣長吳麗雪趕往高雄，了解傷者狀況及慰問家屬，縣府團隊隨時提供家屬相關協助，包括醫療、心理創傷輔導等。

「此次事件是個嚴重的教訓」，潘孟安說，嫌犯連續多次傷害他人，已要求醫院審慎評估，朝長期收治處理，針對社會安全網補強，會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。

屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟走進櫃台襲擊女店員雙眼，女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟走進櫃台襲擊女店員雙眼，女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟襲擊女店員雙眼，害女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南村一家商店遭楊姓男子因不滿女店員多次提醒他要戴口罩，竟襲擊女店員雙眼，害女店員重傷，仍在醫院治療。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東縣 超商

延伸閱讀

屏東縣校園BNT施打 累積63人身體不適均無大礙

屏東市長涉貪縣府遲未派代 潘孟安：盡快決定人選

屏東奪下國家卓越建設9獎項 潘孟安獲特別貢獻獎

獲頒國土建設特別貢獻獎 潘孟安歸功縣府團隊努力

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

看診時逕自離院護士未發現 近一個月後竟陳屍國道旁

國道離奇命案竟跟醫院疏失有關？今天早上8點多，高公局人員在國道一號南下16.7k修剪樹木時，在邊坡旁發現一具屍體，明顯死...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。