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騙血汗錢實在可惡！黃宗仁邀民防協勤警力全民動起來

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天由副局長溫枝發陪同出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，黃宗仁邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列，強化民眾防詐意識，提升民防團隊運作效能。

黃宗仁表示，新北市警局今年歷經非洲豬瘟、新冠肺炎的疫情等重大事件，絲毫不敢鬆懈，發揮堅強的團隊精神，克服危機與難關；近日詐騙集團日益猖狂，從統計數字可以看出，今年度的詐騙案是倍數成長，人民受害情勢嚴重。他表示，在國內景氣低迷時詐騙集團持續危害社會，騙取人民養家糊口的辛苦血汗錢，實在可惡，他強調，警民合作共同打擊詐騙的決心不容質疑，堅決打擊惡質詐騙犯罪，守護人民的生命財產安全。

中和警分局長李建廣表示，現今詐騙集團詐騙手法不斷翻新，其中以佯稱被害人帳戶涉洗錢、犯罪且帳戶即將被凍結或查扣等驚悚言語，再誆稱可以代為保管現金的詐騙手法，為目前盛行的詐騙方式；或由假員警、檢察官等一一輪流上場詐騙。民力組織最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察的千里眼與順風耳，藉由警民合作，共同維護治安。

「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供
「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供
「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供
「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供
「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供
「詐騙血汗錢，實在可惡」新北市警局長黃宗仁今天出席中和警分局民防中隊幹部暨常年訓練，他邀請民防協勤警力全民動起來，一起投入打詐阻詐行列。圖／警方提供

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