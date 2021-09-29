4歲童趁家人不注意離家 迷路哭坐路邊找嬤 民眾急報警

暖心警助迷童歸，昨天傍晚在桃園龍潭有位4歲的陳姓男童蹲坐在路邊大哭，不停地喊要找奶奶，民眾發現後立即報警，深怕陳童被誘拐或受傷，警方到場後，立刻拍下男童照片，徒步詢問左鄰右舍是否認識陳童，所幸歷經1小時後在距離2公里遠處找到陳童家屬，順利回家。

昨天傍晚位於龍潭區工一路旁，有民眾發現陳童蹲坐在路邊大哭，龍潭分局聖亭派出所員警接獲報案後立刻前往，經詢問家人及住在何處時，陳童遲遲無法表達，員警立即抱起陳童至警用機車上，並安撫情緒。

員警立刻用手機幫幼童拍照，拿著相片以步行方式在附近展開尋親，歷經過1小時後，終於在距離2公里外巷弄找到了陳童家屬，員警立即通知將陳童載回住處，經員警比對並確認家屬身分，陳童才平安返家。

據了解，陳童父母離異，平時由祖母及姑姑照料，陳童趁家人在廚房時，獨自外出，卻愈走愈遠，途中看見路人帶著小孩欲前往公園散步，就這樣跟著走，最後迷路害怕大哭。