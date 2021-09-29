暴力男挖女店員雙眼 村民驚不定時炸彈：看到他要躲

屏東縣高樹鄉新南村便利商店潘姓女店員26日上午近9點遭楊姓男子襲擊雙眼，造成潘女眼睛視網膜剝離，鼻梁粉碎骨折、腦震盪。商店潘姓女店長說，楊男猶如村內不定時炸彈，之前還曾拿刀傷害獨居老婦人、還拿磚頭砸老人頭部，大家都很驚恐。

潘女的媽媽難過說，「女兒那麼瘦，看到女兒被壓在地上，真的很害怕」，楊男是村內頭痛人物，他真的需要被關起來，不能出來，女兒有清醒，眼睛開兩次手術，周六還要再開鼻子的手術，女兒現在晚間都睡不好，都還是很驚恐。

潘姓女店長說，50歲楊男已造成社區生命財產安全，猶如不定時炸彈，每次傷害別人，都關幾周又出來，今年6月還用菜刀砍阿婆脖子，好在菜刀不是很利；楊有暴力、殺人致死的傾向。村內居民談到楊男，每個人都相當驚恐，甚至看到他就要趕緊躲開。

潘姓女店長說，女店員在商店工作3、4年，楊男幾乎每天都會店內，店員有多次提醒楊男要戴口罩，有一次楊男回嗆，「戴口罩是我自己的事情，政府管不到」，甚至還曾說過，他就算殺人打人都沒罪，政府是保護他的，讓村民很無奈。

沒想到，26日上午近9點，楊男騎單車，走進商店後，直接快步到櫃台，壓住女店員，並攻擊女店員的眼睛，還把女店員頭壓制在地上，女店員不斷掙扎高喊救命，好在經過的客人發現趕緊報警。

當天報案民眾說，村內歐巴桑到店內買東西，看到楊男壓制女店員，女店員高喊「救命！救命！」歐巴桑看到後，趕緊跑到附近賣飲料店家，「趕快打電話報警，柑仔店的小姐被阿寶壓住，要挖她的眼睛」，飲料店趕快報案，警察趕往現場。

案發店家就在派出所隔壁，距離不到一百公尺，警方接獲報案，快步跑到現場，楊姓男子身高180公分，身材壯碩，兩名員警到場，先用警棍制止楊男，費一番功夫後，將楊男壓制，帶回派出所，並趕緊將潘女送醫，楊男也送醫強制治療。