另類霸凌？兩女生IG互嗆 一方家長竟要女兒下跪道歉

彰化縣一名國中女生與另名國小女生在IG互傳訊息時，發生爭吵互嗆，驚動雙方家長，昨晚相約彰化縣花壇鄉彰員路一家超商協調，氣氛火爆，國中女生的媽媽突然要自己女兒下跪，國小女生的媽媽阻止沒跪成，正好花壇鄉民代表翁啟祐路過，趨前制止，並向警方報案，警方今天依兒少事件通報處理。

翁啟祐今天仍怒氣沖沖，他說，父母教導孩子要循正當方式，那裡可以要自己的孩子，在大庭廣眾之下，下跪道歉，兩人只是在IG上爭吵，又不是犯了什麼滔天大罪，當眾下跪，勢必造成孩子一輩子的陰影，是另類的「霸凌」。

翁啟祐還原昨晚情形，他說，昨晚約9點多，他開車到花壇鄉彰員路一家統一超商購物時，見到有一群人聚集，一方有7、8人，另一方人數略少，有大人、小孩，雙方對話音量越來越大，突然一名女生的媽媽要自己女兒當場下跪道歉，息事寧人。他見狀認為很離譜，即下車趨前制止，對方媽媽趕緊阻止，才沒有跪成。

翁啟祐懷疑是集體霸凌事件，立即向彰化警分局花壇分駐所報案，員警趕抵現場，經過了解，是一名國中女生與另名國小女生在IG互傳訊息時，發生爭吵互罵，鬧到驚動雙方家長出面，昨晚相約彰化縣花壇鄉彰員路一家超商協調。