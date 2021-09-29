快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救護車闖紅燈險象環生 台南年底前試辦「延長綠燈」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

救護車常因急救須闖紅燈，造成路口險象環生，目前新北、台中等縣市已陸續研擬執行交通號誌連結救護車救護系統，只要救護車經過路口，綠燈就自動延長秒數，避免受車流阻礙，議員要求台南盡快也比照建置。台南市交通局長王銘德表示，目前已在10輛救護車裝設連動系統進行測試，今年底前就會試辦上路。

南市議員林美燕指出，救護是和時間在賽跑，救護車出勤分秒必爭，遇到紅燈不能停，同時還要注意路口安全，但往往用路人聽到救護車聲音卻不知道車子在哪裡，或是沒注意到有救護車要路過，釀成車禍。新北市已設置6組智慧型監視器、4組eTag等資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒就會自動加時，讓救護車快速通過，減少交通事故發生。

另外，台中市開辦「主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，交通部選定為示範城市，期許在救護車出勤時，透過調控號誌，讓救護車可快速將病患就醫，並同時能降低交通事故率。

「台南智慧城市不能喊假的」，林美燕要求，台南也應比照其他縣市將救護系統連動智慧化號誌，相信不僅可增加救護搶救效率，也能維護車輛的行車安全。

王銘德表示，今年已向交通部爭取經費與消防局合作，在10輛救護車上設裝置，透過車聯網技術，當救護車靠近路口時就會觸動號誌，延長綠燈時間，目前尚在測試中，年底前就會試辦上路，若順利的話將全面應用在消防車、救護車。

國民黨台南市議員林美燕（右）指出，目前新北與台中已研擬設置交通號誌連結救護車的救護系統，只要救護車經過路口，號誌即自動延長秒數，避免受車流阻礙，要求交通局長王銘徳（左）比照建置。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員林美燕（右）指出，目前新北與台中已研擬設置交通號誌連結救護車的救護系統，只要救護車經過路口，號誌即自動延長秒數，避免受車流阻礙，要求交通局長王銘徳（左）比照建置。記者鄭維真／翻攝

救護車 台南

延伸閱讀

女子突然捂心倒下 警方巡邏驚見立即奔上前協助

影／疑騎士闖紅燈撞成「戰鬥陀螺」 3車4人受波及

野馬男涉嫌高速闖紅燈撞死人 檢察官起訴建請從重量刑

影／男騎士闖紅燈撞倒雙載母女 女兒飆罵：北七！

相關新聞

屏東男不只挖眼攻擊 還曾持刀突襲割傷老婦

屏東縣高樹鄉新南村50歲楊姓男子患思覺失調，多次傷害村民，村民飽受驚嚇，楊男26日徒手攻擊超商女店員雙眼，女店員仍在住院...

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

高雄市小港區沿海二路今天傍晚發生連環車禍，5輛大小車追撞及擦撞受損，其中1輛轎車行駛在2輛貨櫃曳引車之間，車禍發生時，後方的曳引車煞車不及，衝撞而上，這輛轎車夾在2輛大車之間，當場被夾扁，不成車形，駕駛人受困車內，受傷嚴重，經消防隊搶救脫困，但已經死亡。

屏東女店員遭男挖雙眼 女店員母：女兒半夜都會驚醒

屏東縣高樹鄉新南村本月26日發生商店潘姓女店員遭思覺失調症楊姓男子攻擊雙眼，雙眼開刀、鼻梁碎裂，30歲潘姓女店員商店工作...

台大電機系老師性侵女學生疑雲 校方證實已通報

台灣大學電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。台大表示，已經啟動相...

屏東男不明原因戳女店員雙眼...害她一眼視網膜剝離

屏東縣高樹鄉楊姓男子是列管精神患者，楊姓男子9月26日上午近9點因不明原因，竟走進超商突然對女店員大打出手，楊走進櫃台後...

新北瑞芳鼻頭角步道一對男女迷路受困礁石 救出無大礙

新北市消防局今晚9點多接獲民眾報案，有2位民眾疑似受困鼻頭角步道，瑞芳消防分隊、鼻頭派出所及海巡署第二岸巡隊鼻頭安檢所立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。