救護車闖紅燈險象環生 台南年底前試辦「延長綠燈」

救護車常因急救須闖紅燈，造成路口險象環生，目前新北、台中等縣市已陸續研擬執行交通號誌連結救護車救護系統，只要救護車經過路口，綠燈就自動延長秒數，避免受車流阻礙，議員要求台南盡快也比照建置。台南市交通局長王銘德表示，目前已在10輛救護車裝設連動系統進行測試，今年底前就會試辦上路。

南市議員林美燕指出，救護是和時間在賽跑，救護車出勤分秒必爭，遇到紅燈不能停，同時還要注意路口安全，但往往用路人聽到救護車聲音卻不知道車子在哪裡，或是沒注意到有救護車要路過，釀成車禍。新北市已設置6組智慧型監視器、4組eTag等資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒就會自動加時，讓救護車快速通過，減少交通事故發生。

另外，台中市開辦「主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，交通部選定為示範城市，期許在救護車出勤時，透過調控號誌，讓救護車可快速將病患就醫，並同時能降低交通事故率。

「台南智慧城市不能喊假的」，林美燕要求，台南也應比照其他縣市將救護系統連動智慧化號誌，相信不僅可增加救護搶救效率，也能維護車輛的行車安全。