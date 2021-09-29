影／後龍山區遭濫倒大量廢棄物 登山客記錄過程報警

苗栗縣後龍鎮南港里山區遭不肖業者濫倒廢棄物，9月中旬一名前往當地健行的遊客發現，在遠處拍下貨車濫倒過程並報案，警方循線查出業者姚姓男子等3人涉嫌濫倒建築廢棄物及生活垃圾，數量高達15噸，調查後將全案依違反廢棄物清理法函送檢方偵辦。

竹南警分局南勢派出所日前接獲一名熱心登山客報案稱，後龍鎮南港里山區遭人傾倒廢棄物，員警趕赴現場，發現紅磚、水泥、木板、玻璃及麻布袋等多種廢棄物被棄置當地，隨即通報苗栗縣環保局派員到場會勘，認定有違反廢棄物清理法之嫌，員警經登山客提供的影像資料等線索，並調閱附近相關監視器畫面，循線查出涉案車輛。

警方通知車主到案說明及調查，涉嫌濫倒的41歲姚姓男子、21歲吳姓男子坦承多次在該處傾倒台中、苗栗地區工地廢棄物，71歲駱姓地主因土地邊坡坍陷，無償提供對方傾倒，但仍違反法令規定，3人都被依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署法辦，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。