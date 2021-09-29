進口醫療器材「卡關」? 八旬老翁險落詐騙圈套

高雄1名八旬老翁昨天到銀行要匯出480萬元，稱是朋友進口的醫療器材卡關，須繳給海關保證金才能獲放行。行員發覺有異，認為是詐騙手法，請警方趕去勸老翁別匯款，查出收款帳戶是私人帳戶，而且其中1個帳戶還已被列為詐騙警示帳戶，老翁才恍然大悟取消匯款，保住他的存款。

警方指出，潘姓老翁（80歲）接到詐騙電話，對方佯裝是他住國外的朋友，說要從國外進口醫療器材到台灣販售，但是醫療器材將卡在海關進不來，須付保證金才能登岸，昨天上午11點多，潘翁到兆豐銀行，依對方提供的3個銀行帳戶，要匯3筆錢，金額共480萬元。

行員問老翁匯款理由，一聽老翁說朋友的醫療器材「卡在海關」，一查收款帳戶竟是個人帳戶，直覺是詐騙手法，便通報警方協助勸告老翁。

員警到場，詢問老翁是否認識帳戶所有人，老翁說是「要繳進國庫的錢」，員警一再解釋海關並不會收保證金，更不會要求匯款人把錢匯進私人帳戶，認為他上詐騙集團的當，但老翁仍堅信朋友不會騙他，3個帳戶是要經過會計事務所匯給海關。