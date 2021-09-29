聽新聞
test
0:00 / 0:00
進口醫療器材「卡關」? 八旬老翁險落詐騙圈套
高雄1名八旬老翁昨天到銀行要匯出480萬元，稱是朋友進口的醫療器材卡關，須繳給海關保證金才能獲放行。行員發覺有異，認為是詐騙手法，請警方趕去勸老翁別匯款，查出收款帳戶是私人帳戶，而且其中1個帳戶還已被列為詐騙警示帳戶，老翁才恍然大悟取消匯款，保住他的存款。
警方指出，潘姓老翁（80歲）接到詐騙電話，對方佯裝是他住國外的朋友，說要從國外進口醫療器材到台灣販售，但是醫療器材將卡在海關進不來，須付保證金才能登岸，昨天上午11點多，潘翁到兆豐銀行，依對方提供的3個銀行帳戶，要匯3筆錢，金額共480萬元。
行員問老翁匯款理由，一聽老翁說朋友的醫療器材「卡在海關」，一查收款帳戶竟是個人帳戶，直覺是詐騙手法，便通報警方協助勸告老翁。
員警到場，詢問老翁是否認識帳戶所有人，老翁說是「要繳進國庫的錢」，員警一再解釋海關並不會收保證金，更不會要求匯款人把錢匯進私人帳戶，認為他上詐騙集團的當，但老翁仍堅信朋友不會騙他，3個帳戶是要經過會計事務所匯給海關。
員警請行員查證3個帳戶來源，才查出其中1個帳戶已被列警示帳號，老翁恍然大悟，才相信遇到詐騙集團，趕緊取消匯款，也頻向警方道謝，幫他保住老本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言