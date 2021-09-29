竊2個頭骨放鄰居門前...竟只是為報復對方向警檢舉

居無定所的黃姓男子，暫時居住在台中市外埔區甲后路林女、鄭男住家對面的廢棄空屋內，經員警據報驅趕黃男，黃認是住戶報警，致心生不滿，5月底前往外埔區公墓盜取西河某家族歷代祖先墓的頭顱遺骨2具，並將2具頭顱遺骨放在林女住處門前、及鄭男門前停放的車頂上，恐嚇林、鄭，致被害人心生畏懼，台中地檢署今天依侵害遺骨、恐嚇等罪起訴黃男。

被告黃男（35歲）在警詢中自白犯罪，以及現場照片、監視器錄影檔案，檢察官認黃男犯盜取遺骨及恐嚇危害安全等罪明確，請法官從恐嚇一重論處，以簡判決處刑。

起訴書指出，黃男居無定所，暫時居住在台中市外埔區甲后路5段林女、鄭男住處對面的廢棄空屋內，後因有員警據報到場驅趕黃男離去，黃認是遭林、鄭住戶報警，因而心生不滿。