聽新聞
test
0:00 / 0:00
竊2個頭骨放鄰居門前...竟只是為報復對方向警檢舉
居無定所的黃姓男子，暫時居住在台中市外埔區甲后路林女、鄭男住家對面的廢棄空屋內，經員警據報驅趕黃男，黃認是住戶報警，致心生不滿，5月底前往外埔區公墓盜取西河某家族歷代祖先墓的頭顱遺骨2具，並將2具頭顱遺骨放在林女住處門前、及鄭男門前停放的車頂上，恐嚇林、鄭，致被害人心生畏懼，台中地檢署今天依侵害遺骨、恐嚇等罪起訴黃男。
被告黃男（35歲）在警詢中自白犯罪，以及現場照片、監視器錄影檔案，檢察官認黃男犯盜取遺骨及恐嚇危害安全等罪明確，請法官從恐嚇一重論處，以簡判決處刑。
起訴書指出，黃男居無定所，暫時居住在台中市外埔區甲后路5段林女、鄭男住處對面的廢棄空屋內，後因有員警據報到場驅趕黃男離去，黃認是遭林、鄭住戶報警，因而心生不滿。
去年5月30日凌晨，黃男前往中市外埔區甲東路旁的公墓內，徒手盜取西河某家族歷代祖先墓內的頭顱遺骨2具後，再前往林、鄭住家前，再將2具頭顱遺骨分別放在林女住家門前、以及鄭男門前停放的車頂上，以此方式恐嚇林女及鄭男，致2人心生畏懼。經大甲警分局移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言